Ханука 2020: история, традиции и блюда еврейского праздника

Ханука или Праздник свечей – один из важных еврейских праздников, который отмечают в память о чуде, произошедшем в Израиле

По еврейскому календарю Ханука начинается на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней – в 2020 году праздник наступит 10 декабря с заходом солнца. Sputnik Грузия рассказывает, что это за праздник Ханука, историю еврейского торжества, какие традиции с ним связанны и какие блюда готовят.

История Хануки

История еврейского праздника восходит к древним временам, когда Израиль находился под властью эллинистической Сирии. Династия Селевкидов, правившая в Сирии, начиная с 198 года до нашей эры, относилась к иноверцам снисходительно, но с приходом к власти Антиоха IV Эпифана (175-164) евреям стали запрещать изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.

Чаша терпения еврейского народа переполнилась, когда захватчики разорили и разграбили главный храм в Иерусалиме, оставив евреев без святыни.

Вспыхнуло восстание. Оно длилось три года и завершилось победой еврейского народа. Свергнув захватчиков и освободив Иерусалимский храм, евреи смогли найти лишь один не оскверненный язычниками кувшинчик оливкового масла, необходимый для зажигания храмового светильника (меноры).

Этого масла могло хватить лишь на сутки, но огонь в золотой меноре чудесным образом горел целых восемь дней.

Евреи за эти дни приготовили новые запасы масла и, очистив Храм от идолов, заново его освятили. В память об этом великом чуде мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца Кислев, будут днями веселья в будущих поколениях.

В праздник, как постановили мудрецы, для публичного прославления чуда светильники будут зажигаться каждую ночь и будет возноситься благодарственная молитва. Праздник с тех незапамятных времен назвали Ханукой, что означает в переводе "освящение".

Традиции Хануки

По традиции на Хануку в течение восьми дней в синагогах читают молитву "Галель", а в домах зажигают ханукию – особый восьмисвечник (ханукальную менору), в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи.

© photo: Sputnik Еврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге

По древней традиции, которая сохранился по сей день, в праздник ханукию выставляют в окне, чтобы прохожие могли ее видеть. Так евреи исполняют указание об "обнародовании чуда".

В первый день Хануки после захода солнца зажигают один огонек и произносят Благословения. Затем каждый вечер добавляют по одному, пока все восемь свечей не загорятся. Во время праздника свечи по традиции зажигают от дополнительного светильника, который называют шамаш. Существует всего пять видов ханукальных светильников.

Заповедь зажигать ханукальную менору обязательна для всех. Даже нищий обязан найти деньги для ее выполнения.

Хануку называют и детским праздником. Во время праздника дети отдыхают, в то время как взрослые работают. Хотя женщинам запрещено работать все время, пока горят ханукии. Таким образом, женщины, подвергавшиеся издевательствам во время греческого владычества, благодарят Всевышнего за чудо Хануки.

В праздник Хануку дети любят крутить "дрейдл" – четырехсторонний волчок. На каждой из сторон волчка нарисованы еврейские буквы: нун, гимел, хэй, шин – составляющие сокращение изречения: "Нес гадол хайя шам" (Чудо великое свершилось там). Именно так тайно изучали еврейские дети свой язык и Тору.

Какие блюда готовят?

Ханука праздник веселый. Издавна в эти дни устраивают щедрые застолья с многочисленными блюдами, которые сопровождают традиционными песнями, специально сложенными в честь праздника. В Хануку рассказывают о чудесах, совершенных Всевышним для евреев.

Блюда на Хануку готовят как сугубо национальные, так и общеизвестные, но по оригинальным рецептам.

Традиционным блюдом праздника являются пончики. С приближением Хануки в продаже появляется множество пончиков как с фруктовой, так и шоколадной начинкой. Пончики по традиции готовят на основе дрожжевого теста в большом количестве масла.

Пончики и другие кондитерские изделия обязательно обильно посыпают сахарной пудрой.

Популярно на Хануку и блюдо латкес – обычные драники. Их готовят из тертого картофеля и жарят на растительном масле. Это блюдо напоминает о кувшинчике с маслом, который чудесным образом горел восемь дней.

Жареный хлеб с чесноком – блюдо, которым иудеи, проживающие в странах Европы, дополняют праздничное меню. В некоторых общинах готовят также крупы, жареные бобы и прочие блюда, где используется масло. Это напоминает об исторических событиях и чудесном очищении Храма.

Как празднуют Хануку в 2020-м?

Новую вспышку эпидемии коронавируса в Израиле ожидают после религиозных праздников.В ласти страны решили не вводить карантин, комендантский час или другие ограничения в дни Хануки, но рекомендуют гражданам отмечать праздник только в узком семейном кругу.

Проведение массовых мероприятий на Хануку не планируется и в странах, где проживает еврейская община, в том числе в Грузии и России.

Празднования пройдут в синагогах и общинных центрах с учетом рекомендаций и ограничений, действующих в конкретной стране из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Материал подготовлен на основе открытых источников