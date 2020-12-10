Какой сегодня церковный праздник: 10 декабря 2020

По православному церковному календарю 10 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Иакова, Палладия, Романа и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иаков Персянин

По церковному календарю 10 декабря поминают великомученика Иакова Персянина, пострадавшего за веру в V веке.

Родился будущий Святой в знатной и богатой христианской семье в Персии в IV веке. Cтав взрослым, Иаков женился на христианке и растил детей в благочестии, в любви к молитве и Священному писанию.

Иаков при персидском дворе занимал высокую должность. В одном из военных походов, испугавшись признать себя христианином, он вместе с царем принес жертву идолам. Мать и жена Иакова, узнав об этом, огорчились и написали ему письмо, в котором, укоряя его, призывали покаяться.

Осознав тяжесть своего греха, Иаков стал громко плакать и молить о прощении Господа. Соратники, услышав, что он молится Господу, донесли об этом царю. На допросе, укрепившись духом, он мужественно признал себя христианином и уговоры царя отречься не смогли поколебать его веры.

По приказу царя исповедника предали мучительной смерти. Положив на плаху, великомученику поочередно на руках и ногах отсекли пальцы, а затем руки и ноги. В конце, Святого, истекающего кровью, обезглавили. Произошло это в 421 году.

Палладий Александрийский

По церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Палладия Александрийского.

Родился будущий Святой в городе Солуни. Преподобный Палладий подвизался в Александрии в конце VI – начале VII века. Других данных о Палладии Александрийском не сохранилось.

Роман Антиохийский

По церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Романа Антиохийского, жившего в V веке.

Родился будущий Святой в городе Росе. Подвизался преподобный Роман в окрестностях Антиохии, заслуживая благодатные дары прозорливости и исцелений. По молитвам Святого Господь многим бесплодным женщинам даровал радость материнства.

Преподобный был строгим постником и носил под власяницей тяжелые вериги. Святой Роман прожил много лет в затворе, не разжигая огня. Он мирно скончался, дожив до глубокой старости.

Именины

По церковному календарю 10 декабря именины отмечают Фекла, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Всеволод, Владимир, Гавриил, Дмитрий, Иван, Никон, Николай, Роман, Сергей, Серафим, Федор, Феодосий и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников