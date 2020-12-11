Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2020

По православному церковному календарю 11 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Иринарха, Стефана, Василия, Григория, Иоанна и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иринарх Севастийский

По церковному календарю 11 декабря поминают мученика Иринарха и с ним семь жен, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

Святого Иринарха и с ним семь жен схватили, когда началось преследование христиан во время правления Диоклетиана. После жестоких пыток мучеников обезглавили. Произошло это в 303 году.

Стефан Новый

По церковному календарю 11 декабря поминают преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Родился будущий Святой в Константинополе в 715-м. В то время учение иконоборцев стало господствующим в Византийской империи – официально запрещались иконы, а хранившие и почитавшие их изгонялись.

Семья Стефана была вынуждена скрываться, а исповедник ушел на гору Святого Авксентия к отшельнику Иоанну. Со временем там образовалась обитель, которую возглавил исповедник.

Когда императору Константину Копрониму (741-775) доложили о монастыре, где благочестивые монахи открыто почитают иконы, правитель приказал арестовать и сослать игумена на один из островов в Мраморном море. Но вскоре и там при Святом образовалась община иконопочитателей.

Тогда игумена заключили в темницу, где находились другие христиане, почитающие иконы. Но Святой и там создал свою обитель, где проводились богослужения. Император, узнав об этом, разгневался, но побоялся открыто учинить суд над праведником и подослал к Святому наемных убийц.

По преданию, на Константинополь на следующий день обрушились густая мгла и жестокая буря, поразившие многих.

Святые мученики

По церковному календарю 11 декабря поминают мучеников Стефана, Василия, Григория, Иоанна, другого Григория и многих других, пострадавших за почитание Святых икон.

© photo: Sputnik / M. Yurchenko Иверская образ Божией Матери

Мученики находились в темнице вместе с преподобномучеником Стефаном Новым за почитание Святых икон. Их казнили после мученической смерти преподобномученика.

Именины

По церковному календарю 11 декабря именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Анисья, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Никифор, Павел, Прасковья, Петр, Серафим, Степан, Сергей, Тимофей, Фома, Федор и Харитон.

Материал подготовлен на основе открытых источников