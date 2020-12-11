День Конституции России 12 декабря 2020: история и суть праздника

Праздник День Конституции России причислен к памятным датам и не является выходным.

Приняли Конституцию России в 1993-м в ходе всенародного голосования - за нее проголосовало более 58%. Основной закон российского государства опубликовали через две недели после референдума, и тогда же он вступил в силу официально.

В новой Конституции, в которой значительно изменили структуру высших органов государственной власти, президента России провозгласили главой государства.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko Рукописная Конституция России

В текст Конституции за 25 лет ее существования поправки вносили неоднократно - в документе исправляли названия территориальных субъектов, меняли состав России в связи со слиянием и укрупнением регионов, изменяли сроки полномочий президента (с четырех до шести лет) и Госдумы (с четырех до пяти лет) и так далее.

История и суть праздника

История Конституции России насчитывает не одно столетие - документы конституционного содержания появились в первой половине XVIII века. Князь Дмитрий Голицын, один из государственных деятелей того времени, попытался ввести Конституционную монархию в России в 1730-м.

"Кондициями" или документами конституционного содержания была ограничена власть императрицы Анны Иоанновны, но полноценную Конституцию в тот период так и не приняли.

Александр I - первый из правителей России, который путем создания Конституции решил реформировать политический строй в стране, чтобы гарантировать жителям права и свободу. Проект, названый "Государственной уставной грамотой Российской империи", был подготовлен в 1820-м, но утверждение документа было отложено.

Император Александр II также планировал принять Конституцию – в народе его прозвали "Освободитель", так как он провел в России ряд важных реформ, в том числе отменил крепостное право. Но император пал от руки террориста, когда ехал подписывать Конституцию. Так конституционный процесс в России в 1881-м был прерван.

Фактически первой Конституцией России стали основные государственные законы, принятые в России 1905-1906, после того как они значительно были изменены в результате опубликования Манифеста Николая II "Об усовершенствовании государственного порядка".

Февральская революция 1917 прервала конституционный процесс в России, который начался в XX веке: к власти пришли большевики и создавали свои Конституции.

Конституция Советов

Большевики приняли Конституцию, определившую основные принципы устройства нового государства, в июле 1918 на 5-м Всероссийском съезде Советов.

Первую Конституцию СССР, законодательно закрепившую образование Союза Советских Социалистических Республик, утвердили в 1924-м – в ней провозгласили победу социализма.

Так называемую "Сталинскую" Конституцию приняли в 1936-м – она формально была очень демократичной. В Конституции, за советское время первые, все граждане страны признавались равными – они могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании.

Но из Конституции фактически мало что соблюдалось – страна в то время жила в основном по чрезвычайным документам – постановлениям, указам и так далее.

День Конституции СССР, в период с 1937 по 1977-й, отмечали ежегодно 5 декабря.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova Государственная Дума РФ

В 1977-м "Сталинскую" Конституцию сменила "Брежневская", а День Конституции перенесли на 7 декабря, дату ее принятия. Эта последняя Конституция советской России действовала вплоть до распада Союза и пару лет после него.

Конституция России

После распада СССР Россия в новых исторических условиях, как и другие союзные государства, провозгласила свою независимость.

Новое название страны - Российская Федерация - вписали в "Декларации о государственном суверенитете РСФСР" от 12 июня 1990.

Тогда же заявили о необходимости принятия новой Конституции, отражающей особенности нового государства.

Действующую Конституцию России приняли всенародным голосованием 12 декабря 1993. В сентябре 1994 День Конституции президент России объявил государственным праздником и выходным.

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn Конституция Российской Федерации

В июле 2005 День Конституции России причислили к памятным датам, и праздник перестал быть выходным.

Несмотря на это, праздник в России отмечается достаточно широко. В День Конституции проводятся торжественные заседания и концерты, школьникам рассказывают об основных нормах, перечисленных в главном документе государства.

Медалями, почетными грамотами и памятными подарками награждают в праздник выдающихся деятелей права.

Интересные факты

Слово "конституция" происходит от латинского "устройство". Некоторые своды законов существовали уже почти четыре тысячи лет.

Юридический кодекс, изданный около 2300 лет до нашей эры шумерским правителем Уруинимгином, называют первой Конституцией в мире. Свидетельства, подтверждающие этот факт, были обнаружены при раскопках в 1877-м на территории современного Ирака. Известно, что этот кодекс давал некоторый набор прав жителям города, хотя сам документ и не найден.

Множество правительств с тех незапамятных времен правили на основании специальных кодексов. Древнейшим из ныне существующих документов является Судебник Ур-Намму города Ура - он был издан около 2050 года до нашей эры.

Конституция Сан-Марино является самым старым основным законом из ныне действующих в мире - она была принята в 1600-м. При этом этот закон базировался на городском уставе, принятом за 300 лет до этого.

Конституция Массачусетса считается первым все еще действующим номинальным законом (документ, объявляющий себя прямо Конституцией). Ее приняли в 1780-м.

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