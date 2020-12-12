Какой сегодня церковный праздник: 12 декабря 2020

По православному церковному календарю 12 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Парамона, Филумена, Акакия, Авива и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 12 декабря поминают Святого Парамона и с ним 370 мучеников, пострадавших за веру при императоре Декии (249-251).

Правитель восточных областей Аквиан, когда началось преследование христиан, заточил 370 человек в темницу, где их пытали, принуждая отречься и поклониться идолам.

Видя мучения христиан, местный житель по имени Парамон открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа и обвинил правителя в жестокости. Святого вместе с остальными мучениками обезглавили после жестоких пыток. Произошло это в 250 году.

Мученик Филумен

По церковному календарю 12 декабря поминают мученика Филумена, пострадавшего за веру при императоре Аврелиане (270-275).

Занимался будущий Святой хлебной торговлей в Анкире. Недоброжелатели донесли правителю, что Филумен исповедует христианскую веру. На суде исповедник отказался поклониться языческим божествам. За это его подвергли жестоким мучениям, во время которых Святой скончался. Произошло это в 274-м.

Акакий Синайский

По церковному календарю 12 декабря поминают преподобного Акакия Синайского, жившего в VI веке.

Будущий Святой был послушником в одной обители. Акакий терпеливо и беспрекословно подчинялся грубому старцу, у которого был в послушании. Учитель преподобного заставлял очень много работать, нещадно бил и морил голодом.

Кроткий и послушный Акакий, пробыв недолго в таком тяжелом послушании, скончался. О смерти своего ученика старец через пять дней рассказал другому старцу, который не поверил, что молодой инок умер.

Учитель Акакия, чтобы уверить недоверчивого старца в своих словах, повел его к могиле своего послушника и спросил громко: "Брат Акакий, умер ли ты?" Голос из могилы ответил: "Нет, отче, не умер, кто переносит послушание, умереть не может".

Пораженный старец упал со слезами перед гробницей, прося у своего ученика прощения. После этого он изменился, затворился в келье близ могилы Святого и окончил жизнь в молитве и кротости.

Епископ Некресский

По церковному календарю 12 декабря поминают священномученика Авива, епископа Некресского, одного из 13 сирийских отцов – основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.

Сан епископа и кафедру Некресскую священномученик принял по просьбе грузинского царя Парсмана VI (542-557) и католикоса Евлавия (552-560).

Персы, захватив Кахети (Восточная Грузия), утверждали повсеместно огнепоклонство. Святитель Авив в это время ходил по городам и селам своей епархии с крестом в руках, туша огни в капищах зороастрийцев.

FB / Tamriko Gejadze Церковь в Некреси (Кахети)

Горцы Кахети отреклись от огнеслужения и через покаяние вошли в лоно церкви. Святитель также обратил в христианство и многих персов.

Персидский сатрап, обеспокоенный успешной проповедью грузинского епископа, приказал схватить его. Святитель, представ перед персиянином, мужественно отказался принять зороастризм.

Святого Авива, по приказанию сатрапа, подвергли жестоким пыткам, а затем забили камнями в селе Рехи близ Гори. Тела Святого, брошенного на съедение диким зверям, не коснулись ни звери, ни птицы, ни тление. Святые мощи с честью погребли в Самтавийской обители.

Мощи Святого при правителе Картли Степанозе (639-663) перенесли в Мцхетский Самтаврский собор, где они почивают и поныне.

Именины

По церковному календарю 12 декабря именины отмечают Валериан, Денис, Даниил, Иван, Николай, Парамон и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников