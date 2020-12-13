Какой сегодня церковный праздник: 13 декабря 2020

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Андрей Первозванный
По церковному календарю 13 декабря поминают Святого Андрея Первозванного - апостола из числа 12 учеников Христа.
Родился будущий Святой в семье рыбака в городе Вифсаиде (Галилея) - мальчика назвали Андрей, что в переводе с греческого означает "мужественный". Впоследствии Андрей вместе со своим братом Симоном жил в Капернауме и добывал средства к существованию ловлей рыбы.
Апостол с юных лет был очень набожен. Повзрослев, стал учеником Иоанна Крестителя, и когда пророк указал Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса, назвав Его Агнцем Божьим, они сразу же последовали за Спасителем.
Андрея, который первым последовал за Господом, назвали Первозванным. Позже он привел к Учителю своего старшего брата Симона, которого Иисус назвал Петром.
Первозванный вместе с другими апостолами слушал наставления Спасителя, видел многочисленные чудеса, совершенные Господом, а также был свидетелем Его страданий, смерти и Воскресения.
После сошествия Духа Святого на апостолов, Андрей Первозванный проповедовал в Малой Азии, Македонии, Фракии, на черноморском побережье, Крыму и создавал христианские церкви, где ставил епископов и священство.
Начало христианской проповеди в Грузии также связано с именем Андрея Первозванного. Святым-покровителем апостола считают во многих странах, в том числе России, Шотландии, Украины, Румынии, Сицилии и Греции. Покровительствует Первозванный также рыбакам и морякам.
Последним городом, где апостол проповедовал и обратил в христианство многих, стал Патры (Греция), где Первозванного распяли.
Святого Андрея, по преданию, распяли на кресте особой формы – в виде римской цифры "X". По сей день такой крест называют Андреевским. Произошло это примерно в 62-м.
Фрументий Индийский
По церковному календарю 13 декабря поминают архиепископа Фрументия Индийского (Эфиопского).
Родился будущий святитель в городе Тире. Попав ребенком в Абиссинию (Эфиопия), Фрументий воспитывался при царском дворе. Став другом и главным советником царя Абиссинии, а затем воспитателем царевича, возведенного маленьким на престол после неожиданной смерти отца, он имел на всю страну большое влияние.
Святой многих обратил в истинную веру и был поставлен епископом Абиссинии. Святитель, просвещая всю страну, совершил множество чудес и исцелений.
Много храмов архипастырь воздвиг по всей Эфиопии и перевел Священное Писание на эфиопский язык. Потрудившись немало для блага церкви, он скончался примерно в 360-м (по другим источникам в 380-м).
Вахтанг Горгасали
По церковному календарю 13 декабря поминают Святого Вахтанга Первого Горгасали, царя Грузии.
На Картлийский царский трон (Восточная Грузия) будущий Святой вступил в 15 лет. Картли в этот период подвергался набегам осетин с севера и нападениям персов с юга. Положение в Западной Грузии было не лучше, византийцы захватили территорию от Эгриси до Цихегоджи.
Вступив на трон, юный царь, собрав царский двор, призвал всех единодушно и бескорыстно бороться за родину и веру. Совершив победоносный поход на осетин, он освободил пленную царевну - свою старшую сестру, и заключил с кавказскими горцами несколько взаимовыгодных договоров о совместной борьбе с захватчиками.
Затем, совершив поход на запад, он освободил Западную Грузию от византийцев. Укрепив власть царя Губаза, благоверный Вахтанг победоносно возвратился в Картли.
Царь Вахтанг построил во Мцхета каменный собор вместо деревянной церкви, возведенной во время Крестительницы - Святой Нино, и Грузинский Крестовый Монастырь в Иерусалиме. Во время его правления было основано несколько новых епархий, в том числе и в Никози (Восточная Грузия).
При нем возвели крепости Тухариси, Артануджи, Ахиза и множество других крепостей, церквей и монастырей. Он построил новую царскую резиденцию в Уджарма, заложил фундамент новой столицы - Тбилиси. Его политическим кредо были равноправный союз с православной Византией, независимость и единство церкви и народа.
Скончался благоверный царь Грузии в 502-м – он был смертельно ранен отравленной стрелой в неравной борьбе с персами.
Именины
По церковному календарю, 13 декабря именины отмечают Андрей и Иван.
Материал подготовлен на основе открытых источников