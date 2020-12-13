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Храм Светицховели. Купол с крестом

Какой сегодня церковный праздник: 13 декабря 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 13 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Андрея, Фрументия, Вахтанга и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Андрей Первозванный

По церковному календарю 13 декабря поминают Святого Андрея Первозванного - апостола из числа 12 учеников Христа.

Родился будущий Святой в семье рыбака в городе Вифсаиде (Галилея) - мальчика назвали Андрей, что в переводе с греческого означает "мужественный". Впоследствии Андрей вместе со своим братом Симоном жил в Капернауме и добывал средства к существованию ловлей рыбы.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
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Апостол с юных лет был очень набожен. Повзрослев, стал учеником Иоанна Крестителя, и когда пророк указал Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса, назвав Его Агнцем Божьим, они сразу же последовали за Спасителем.

Андрея, который первым последовал за Господом, назвали Первозванным. Позже он привел к Учителю своего старшего брата Симона, которого Иисус назвал Петром.

Первозванный вместе с другими апостолами слушал наставления Спасителя, видел многочисленные чудеса, совершенные Господом, а также был свидетелем Его страданий, смерти и Воскресения.

После сошествия Духа Святого на апостолов, Андрей Первозванный проповедовал в Малой Азии, Македонии, Фракии, на черноморском побережье, Крыму и создавал христианские церкви, где ставил епископов и священство.

Начало христианской проповеди в Грузии также связано с именем Андрея Первозванного. Святым-покровителем апостола считают во многих странах, в том числе России, Шотландии, Украины, Румынии, Сицилии и Греции. Покровительствует Первозванный также рыбакам и морякам.

Купол Метехской церкви с крестом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Купол Метехской церкви с крестом

Последним городом, где апостол проповедовал и обратил в христианство многих, стал Патры (Греция), где Первозванного распяли.

Святого Андрея, по преданию, распяли на кресте особой формы – в виде римской цифры "X". По сей день такой крест называют Андреевским. Произошло это примерно в 62-м.

Фрументий Индийский

По церковному календарю 13 декабря поминают архиепископа Фрументия Индийского (Эфиопского).

Родился будущий святитель в городе Тире. Попав ребенком в Абиссинию (Эфиопия), Фрументий воспитывался при царском дворе. Став другом и главным советником царя Абиссинии, а затем воспитателем царевича, возведенного маленьким на престол после неожиданной смерти отца, он имел на всю страну большое влияние.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Монахини

Святой многих обратил в истинную веру и был поставлен епископом Абиссинии. Святитель, просвещая всю страну, совершил множество чудес и исцелений.

Много храмов архипастырь воздвиг по всей Эфиопии и перевел Священное Писание на эфиопский язык. Потрудившись немало для блага церкви, он скончался примерно в 360-м (по другим источникам в 380-м).

Вахтанг Горгасали

По церковному календарю 13 декабря поминают Святого Вахтанга Первого Горгасали, царя Грузии.

На Картлийский царский трон (Восточная Грузия) будущий Святой вступил в 15 лет. Картли в этот период подвергался набегам осетин с севера и нападениям персов с юга. Положение в Западной Грузии было не лучше, византийцы захватили территорию от Эгриси до Цихегоджи.

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Вступив на трон, юный царь, собрав царский двор, призвал всех единодушно и бескорыстно бороться за родину и веру. Совершив победоносный поход на осетин, он освободил пленную царевну - свою старшую сестру, и заключил с кавказскими горцами несколько взаимовыгодных договоров о совместной борьбе с захватчиками.

Затем, совершив поход на запад, он освободил Западную Грузию от византийцев. Укрепив власть царя Губаза, благоверный Вахтанг победоносно возвратился в Картли.

Царь Вахтанг построил во Мцхета каменный собор вместо деревянной церкви, возведенной во время Крестительницы - Святой Нино, и Грузинский Крестовый Монастырь в Иерусалиме. Во время его правления было основано несколько новых епархий, в том числе и в Никози (Восточная Грузия).

При нем возвели крепости Тухариси, Артануджи, Ахиза и множество других крепостей, церквей и монастырей. Он построил новую царскую резиденцию в Уджарма, заложил фундамент новой столицы - Тбилиси. Его политическим кредо были равноправный союз с православной Византией, независимость и единство церкви и народа.

Скончался благоверный царь Грузии в 502-м – он был смертельно ранен отравленной стрелой в неравной борьбе с персами.

Именины

По церковному календарю, 13 декабря именины отмечают Андрей и Иван.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (669)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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