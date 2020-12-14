Какой сегодня церковный праздник: 14 декабря 2020

По православному церковному календарю 14 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Наума, Филарета, Анания и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Наум

По церковному календарю 14 декабря поминают пророка Наума – одного из 12 малых пророков, жившего к VII в до Рождества Христова.

Родом будущий Святой был из села Елкоша (Галилея). Обстоятельства жизни пророка, который умер на 45-м году жизни, неизвестны.

Пророк предсказал гибель ассирийского города Ниневии за разрушение Израильского царства, беззакония и за поношения Бога ассирийским царем Сеннахиримом.

Филарет Милостивый

По церковному календарю 14 декабря поминают праведного Филарета Милостивого, жившего в VIII веке.

Родился будущий Святой в знатной и богатой семье в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Встав взрослым Филарет женился на знатной и богатой Феозве, которая родила ему двух детей. Но богатство Филарета не радовало, зная, как много людей страдает от бедности, и он прославился добродетелью и заботой о нищих.

Как-то арабы, напав на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. Последнее, что у него осталось, он также роздал бедным. И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда он отдал последнюю меру пшеницы, старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как он отдал нищему теплую одежду, богатство к нему вернулось.

Византийская императрица Ирина (797-802) как раз в это время искала невесту для сына – будущего соправителя Константина Багрянородного (780-797). С этой целью послов разослали по всей империи. Посетили они и дом Филарета, которому соседи принесли все для богатого пира.

Вместе с 10 красивейшими девушками, послы отобрали и внучку Филарета Марию, которая соперниц превзошла добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянородный одарил Филарета щедро. Так вернулись к Святому слава и богатство, а он как и прежде щедро раздавал милостыню, устраивал для нищих трапезы и сам служил им.

Слуге он приказал сделать три ящика и наполнить их по отдельности медными, серебряными и золотыми монетами. Из первого ящика получали милостыню те, кто лицемерно выманивал деньги, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – совсем неимущие.

Так, в смирении и нищелюбии Святой достиг 90 лет. Он скончался в 792 году.

Анания Персиянин

По церковному календарю 14 декабря поминают преподобного Анания Персиянина, пострадавшего за веру.

Персия, когда-то была одним из центров христианства. По преданию, проповедовали там два апостола – Фома и Фаддей. Христианство в Персии могло даже стать государственной религией в первой четверти III века, но власть предпочла зороастризм и христиан стали преследовать.

Персидские исповедники и мученики прославили веру своим подвигом. Одним из первых стал Анания Персиянин, живший в городе Арбеле (ныне Эрбиле). Святой с радостью принял смерть за веру.

Именины

По церковному календарю 14 декабря именины отмечают Антон, Наум, Дмитрий и Порфирий.

Материал подготовлен на основе открытых источников