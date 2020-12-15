Что подарить на Новый год 2021 ребенку, маме или мужу: идеи подарков

Скоро Новый год – долгожданный праздник, от которого все ждут немножечко волшебства, сюрпризов и приятных подарков

Новый год – время чудес, когда люди загадывают желания и дарят друг другу подарки. Выбрать подарки ребенку, маме или мужу не всегда простая задача, так как хочется, чтобы презент действительно порадовал родных.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Фарфоровая фигурка мыши на новогоднем базаре в ЦУМе

И если вы еще не решили, что подарить ребенку, маме или мужу на Новый год, Sputnik Грузия подготовил для вас идеи подарков, которые облегчат вам эту задачу.

Что подарить на Новый год

По восточному гороскопу, в 2021-м наступает год Белого Металлического Быка.

Соответственно универсальным подарком станут сувениры с рисунком или в форме быка для людей разного возраста.

Символ года - бережливое и экономное животное, ему не по душе безделушки, не имеющие практической ценности.

Быку по нраву вещи полезные в быту, поэтому, если вы задумались, что подарить ребенку, маме или мужу на Новый год, сделайте выбор в пользу вещей, необходимых человеку.

Что подарить ребенку

Выбирать подарок для ребенка в Новый год Белого Быка нужно с учетом его пола, возраста и увлечений.

Подарить ребенку можно книгу, мягкую или интерактивную игрушку, куклу с аксессуарами, конструктор, миниатюрные бытовые приборы, ролики, самокат, скейтборд, шлем с наколенниками для безопасного катания, аксессуары и одежду, набор для творчества, компьютерную игру и так далее.

Идей подарков множество, главное – знать, что именно хочет получить ваш ребенок от Деда Мороза. И если вы еще не отправили письмо зимнему волшебнику, у вас еще есть время исправить эту досадную ошибку.

Ребенку до года нужно выбрать интересный подарок, соответствующий требованиям безопасности, или нечто, что поможет ухаживать за малышом.

Новорожденным на Новый год подарите красочные погремушки, мобиль на кроватку или фигурки животных. Ребенку с шести месяцев можно подарить развивающие игры. Хорошая идея подарка разноцветная пирамидка – она знакомит детей с цветами, а также развивает у них логику и моторику. От музыкальной игрушку с кнопочками малыш будет в восторге.

Отличная идея подарка - развивающий коврик, от которого отделяются кусочки ткани и крепятся обратно. Ребенок, ползая по нему, будет изучать новые предметы, а заодно развивать сенсомоторную координацию.

Хорошая идея подарка для детей на Новый год - книга с яркими иллюстрациями, со всевозможными пищалками и шуршалками. Подарите ребенку на Новый год двигающиеся музыкальные игрушки, игрушки с молоточками, конструкторы с крупными элементами и так далее, главное, чтобы игрушки не содержали мелких деталей.

Что подарить маме

Порадовать маму — главного человека в нашей жизни, хочется особенно и не только в Новый год.

Мамам - любительницам всего оригинального будет приятно получить в подарок красиво оформленный букет-композицию из фруктов-конфет. А увлеченным каким-либо рукоделием можно на Новый год подарить инструменты и материалы для творчества.

Подарите маме на Новый год теплый халат, плед или электроодеяло – зимними вечерами оно будет напоминать ей о вашей заботе.

Чтобы облегчить маме повседневную жизнь, подарите ей практичный подарок. Например, пароварку, мультиварку, электрочайник или любую другую вещь.

Подарите маме фото- или видеоальбом, в котором будут собраны лучшие моменты из жизни. Этот особенный подарок она сохранит на долгую память.

Подарить маме также можно косметику, украшения, аксессуары для кухни, сумку и так далее.

Замечательная идея подарка - сертификат на определенные услуги и покупки или на сеанс массажа и косметических процедур. А лучше устроить совместный день спа-процедур - такой "поход" надолго запомнится дорогому вам человеку.

Что подарить мужу

Подарите любимому мужчине нечто, что постоянно будет напоминать о вас, естественно, исходя из вкусов получателя.

Порадовать мужа можно своим рукоделием – свитер, шарф или перчатки, связанные вашими руками, они согреют его зимой и напомнят о вашей заботе.

В век современных технологий практически невозможно представить нашу жизнь без девайсов, поэтому отличной идеей подарка на Новый год станет смартфон, планшет, ноутбук или любой другой полезный гаджет.

Если ваш муж проводит за компьютером много времени, хорошая идея подарить ему специальные очки, помогающие сохранить зрение, или компьютерное поворотное кресло, чтобы сделать его времяпровождение более комфортным.

Любителю путешествовать – подарите туристическое снаряжение: рюкзак, плащ-дождевик, складной стул, термос, компас или перочинный ножик. Такой подарок подойдет и заядлому рыбаку, которому также можно подарить набор блесен, спиннинг или эхолот.

Хорошая идея подарить автолюбителю подогрев для сидений, чехлы, шторки, набор ковриков или разнообразные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера заднего вида или радар-детектор.

Мужу-меломану подарите iPad, MP3-плеер, проигрыватель, водонепроницаемую колонку для душа, беспроводные наушники и так далее. Увлеченным геймерам подарите новую приставку, джойстик или игру, а охотникам - маскировочный костюм, ружье или нож.

Любимому мужу также можно подарить что-нибудь именное, заказанное специально для него - бокал для любимой выпивки, кошелек-портмоне, плед или постельное белье с вашими фотографиями и так далее.

И помните – подарок, выбранный с любовью, принесет родному человеку настоящую новогоднюю радость.

Материал подготовлен на основе открытых источников