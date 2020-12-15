Почему нельзя дарить часы на Новый год Быка 2021? Приметы праздника

Приближается Новый год - в преддверии праздника начинается настоящая погоня за подарками, ведь каждый хочет удивить и порадовать своих родных необычным сюрпризом

У каждого года есть свой покровитель, который может быть недоволен тем или иным подношением, и есть огромное количество примет по поводу того, что нельзя дарить на Новый год.

Так, ряд вещей, по приметам, нежелательно дарить и на Новый год Белого Металлического Быка, чтобы не навлечь на себя и родных немилость символа наступающего года.

Sputnik Грузия, учитывая интерес к этому вопросу, рассказывает, почему нельзя дарить часы, носки, ножи, полотенца и многие другие вещи на Новый год Белого Металлического Быка и какие еще приметы праздника следует принять к сведению.

Почему нельзя дарить часы

В старину люди верили, что если подарить кому-то часы, то они могут похитить у этого человека время. И несмотря на то, что уже XXI век – век современной техники и электроники, суеверия в нас живут на уровне генетической памяти.

А если подаренные часы остановятся, то вместе с ними остановится и время - перемены в жизни человека происходить не будут и она станет однообразной.

Дарить часы - плохая примета, она указывает на скорую разлуку, посему суеверные люди не советуют дарить этот предмет возлюбленным. В старину при расставаниях оставляли часы, что расценивалось как нежелание вернуться.

Также считается, что получивший в подарок часы нигде не будет успевать, поэтому часы оказались первыми в списке презентов, которые нельзя дарить на Новый год Быка.

Что нельзя дарить в год Быка

Нельзя дарить в год Быка банные принадлежности - полотенца, шампуни, мыло, расчески и прочие предметы, необходимые для водных процедур. Мыться Белый Бык особо не любит и, соответственно, такие подношения не оценит.

Дарить пустыми сумки и кошельки в праздник плохая примета, которая грозит безденежьем, отсутствием благополучия в семье и в целом крупными финансовыми проблемами. Но если положить в кошелек денежку, он будет притягивать богатство.

Пустая ваза, подаренная в праздник, может стать причиной ссоры между близкими людьми и одиночества, поэтому такой презент дарить в год Быка нельзя.

Бык — прагматичен и ценит полезные вещи, поэтому нельзя дарить в праздник ненужные безделушки и вещи, которые будут лишь захламлять пространство дома и в хозяйстве не пригодятся.

Категорически нельзя дарить в год Быка презенты из натуральной кожи - даров из шкур своих земных собратьев он не приемлет. Такой неосмотрительный подарок в праздник вызовет гнев хозяина года, и как даритель, так и получатель могут лишиться его покровительства.

Полотенце относится к обрядовым предметам - является неотъемлемой частью похорон, поэтому дарить его на Новый год Быка нежелательно. По приметам, если дарят полотенце в праздник, значит скоро в доме будут похороны.

Дарить носки на Новый год Быка плохая примета, носки в подарок мужчине от женщины – к разлуке.

Также нельзя дарить на Новый год Быка подарки, связанные с водой. Бык металлический, а на металле при воздействии воды может образовываться ржавчина.

Красный цвет раздражает Быка и может вызвать агрессию, поэтому ни презент, ни упаковка этого цвета не должны быть.

Нельзя дарить в год Быка тапочки, так как человек в мягкой домашней подаренной обуви не сможет толком двигаться, чтобы осуществлять мечты.

Что еще нельзя дарить

Список нежелательных подарков на год Белого Быка дополняют презенты, которые нельзя дарить в праздник по приметам. Опасными подношениями, имеющими негативную энергетику, люди считают зеркало, носовой платок, посуду, жемчуг, книги, ножницы, ножи и другие колющие предметы.

Колющие и режущие презенты на Новый год, по приметам и суевериям, обрекают на неудачи всех обитателей дома. Как известно, на острых предметах сосредотачивается большое количество отрицательной энергии.

Плохая примета дарить в праздник посуду пустой - это к безденежью. Но если положить в нее монетку, такой презент принесет удачу в Новом году.

Дарить супружеской паре книгу на Новый год – плохая примета, так как считается, что такой дар в праздник может спровоцировать измену.

Жемчуг, по старинным легендам, символизирует слезы вдов и сирот. По суевериям и приметам, такой подарок привлекает слезы, болезни и потери. А носовой платок символизирует заботы и горести.

Пожилым суеверным людям нельзя дарить свечи, полотенца, тапочки или часы. Они могут презент истолковать как намек на уход из жизни в наступающем году.

Выбирая сюрприз на Новый год Быка, помните, что презенту, подаренному от всего сердца, будут все рады. А негативного действия опасного подарка можно избежать, если дать монетку дарителю взамен.

Материал подготовлен на основе открытых источников