Какой сегодня церковный праздник: 16 декабря 2020

По православному церковному календарю 16 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Софония, Иоанна, Феодора и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Софония

По церковному календарю 16 декабря поминают пророка Софония, одного из 12 малых библейских пророков, жившего во второй половине VII – первой половине VI века до Рождества Христова.

Святой Софония, происходивший из знатного рода, был современником пророка Иеремии. Жил пророк в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии искоренять идолопоклонство.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя

Пророчествовал Святой Сафония о бедствиях, которые ожидали в будущем жителей Иудеи и соседних пределов: Газы, Крита, Аскалона, аммонитян, моавитян и ниневитян.

Иоанн Молчальник

По церковному календарю 16 декабря поминают преподобного Иоанна Молчальника (затворника).

Родился будущий Святой в семье военачальника в городе Никополе Армянском примерно в 454 году. Изучать Священное Писание мальчик начал рано и всем сердцем полюбил молитву и уединение.

Иоанн на свою часть наследства, доставшуюся ему после смерти родителей, построил церковь Пресвятой Богородицы, и с 18 лет жил при ней вместе с десятью иноками в посте, молитве и воздержании.

Митрополит Севастийский, по просьбе жителей города Колонии, рукоположил 28-летнего Иоанна в епископа Колонийского. Приняв правление, преподобный не изменил аскетического образа жизни. По примеру святителя, по-христиански жили и его близкие – брат Пергамий (приближенный императоров Зенона и Анастасия) и племянник Феодор (приближенный императора Юстиниана).

Власть в Армении, на десятом году епископства Иоанна, принял Пазиник, муж сестры святителя, и стал властно вмешиваться в церковные и духовные дела. Преподобного Иоанна, притесняемого правителем, лишили архиерейской кафедры и Святой удалился в монастырь Саввы Освященного. В обители он прославился подвигами молитвы, безмолвия и пустынножительства. Скончался преподобный в 558 году. Ему было 104 года.

Епископ Александрийский

По церковному календарю 16 декабря поминают священномученика Феодора, епископа Александрийского.

Родился будущий Святой в городе Александрии (Египет), прославленный многими мучениками и исповедниками Вселенской церкви, от апостола и евангелиста Марка, первого епископа Александрии до Афанасия Великого, столпа православия.

Точные данные о времени жизни и подвигах Святого до наших дней не дошли, но церковь Христова в своих диптихах хранила имя священномученика во все времена.

Епископ Феодор – пламенный проповедник, вызывал яростную ненависть язычников Александрии. Как-то во время проповеди идолопоклонники, схватив святителя, стали издеваться и избивать его. Затем привели Святого к берегу и бросили со скалы в море, но волны вынесли его на сушу невредимым.

После жестоких пыток святителя казнили как первоверховного апостола Павла – ему отрубили голову.

Именины

По церковному календарю 16 декабря именины отмечают Гликерия, Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Ефрем, Николай, Савва и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников