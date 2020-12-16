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День памяти великомученицы Варвары 2020: история, приметы и особенности праздника

© photo: Sputnik / Y. Ulanov
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Темы:
Календарь религиозных праздников (669)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201216/250359180/Den-pamyati-velikomuchenitsy-Varvary-2020-istoriya-primety-i-osobennosti-prazdnika.html

День памяти Святой христианской великомученицы Варвары православная церковь ежегодно отмечает 17 декабря

Святая Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане (305-311) – когда великомученица шла на смерть, то испросила себе у Господа дар спасать от болезни и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее страдания.

Sputnik Грузия рассказывает житие великомученицы Варвары, а также об особенностях и приметах праздника.

Житие великомученицы

Церковные хроники повествуют, что будущая Святая жила в Илиополе Финикийском в конце III – начале IV столетий. Варвара была единственной дочерью знатного язычника Диоскора – с юного возраста, дева отличалась необыкновенной красотой и умом.

Купола церквей Гвтаеба (справа) и Успения на территории крепости Ананури
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какой сегодня церковный праздник: 16 декабря 2020

Рано овдовев, Диоскур, чтобы уберечь дочь от посторонних взоров и влияния христиан, построил для нее специальный замок, который Варвара покидала только с разрешения отца.

Когда дева достигла совершеннолетия, Диоскур решил выдать ее замуж. Но Варвара отказывала женихам под разными предлогами. Узнав о Боге-Творце и о Христе Спасителе и уверовав, будущая великомученица тайно от своего отца приняла Святое крещение.

Не простив дочери измену, Диоскор выдал Варвару как христианку тогдашнему правителю Максимиану. Правитель, прельщенный красотой Варвары, пытался убедить деву отречься от веры и принести жертву идолам. Варвара отвергла предложение Максимиана и всенародно объявила себя верующей во Христа как в Бога и Спасителя людей.

Варвару жестоко пытали – церковные хроники рассказывают, что великомученице явился сам Спаситель, исцеливший деву от ран и обещавший ей великую награду на Небе.

Правитель, видя, что ни пытки, ни лесть не могут заставить христианку отречься, повелел отрубить ей голову, а жестокий отец стал палачом собственной дочери.

Чтобы еще больше унизить деву, Варвару вывели на казнь совершенно обнаженной. Но Господь сотворил чудо, и неземной свет окутал великомученицу как одежда, и никто не увидел ее наготы. Вместе с Варварой обезглавили и другую христианку – Святую Иулианию.

Божья кара настигла палачей великомученицы – вскоре после казни разразилась страшная гроза и удары молнии убили Диоскора и Максимиана.

Останки Святых дев с почестями похоронил один из жителей города – Галентиан. Над местом захоронения была выстроена церковь, известная тем, что приносила исцеление страждущим.

Барбароба

В Грузии, где издревле почитают Святую Варвару, День памяти великомученицы называют Барбароба. В этот день праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны.

Великомученица Варвара считается покровительницей детей, поэтому в этот день в грузинских церквях и храмах на службе всегда присутствует много детей.

Только в Тбилиси в честь Святой возведены четыре храма – первый из них был построен в VIII веке.

Грузинская традиционная кухня. Лобиани
photo: Open Georgia / FB
Грузинская традиционная кухня. Лобиани

В День памяти великомученицы во многих грузинских семьях по традиции пекут лобиани – так называется лепешка с фасолевой начинкой.

В этот день в Грузии отмечается и "бедоба", что в переводе с грузинского означает "день судьбы", поэтому по приметам важно, кто в этот день зайдет в дом в качестве первого гостя.

Традиции и приметы

В этот день традиционно молятся Святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости от кого бы она не исходила.

Начинается подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовят сладости – орехи в сахаре, варят в меду ягоды и фрукты, пекут пряники, делают леденцы. Мужчины варят пиво по особым рецептам.

В старину на Руси девушки собирались и гадали, кто из них первая выйдет замуж. Для этого брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой. Чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.

Также Святой Варваре задавали вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, стараясь попасть в середину. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне – ответ положительный и наоборот.

Девушка рапаковывает новогодний подарок
© CC0 / Pixabay
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Если по обеим сторонам получалось одинаковое количество крупы, то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.

С Днем Святой Варвары связано много примет и на погоду. Звездное небо на Варвару предвещает скорые морозы, а тусклое небо – оттепель. Ясное звездное небо 17 декабря – явная примета, предвещающая похолодание.

Погода по приметам будет морозной в ближайшие дни, если 17 декабря ударил мороз, а если на улице тепло – ожидается богатый урожай льна.

По приметам холода продержатся длительное время, если дым из трубы в День памяти великомученицы поднимается вверх. А закат окрашен в красный цвет – примета, указывающая, что погода будет ясной.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (669)


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