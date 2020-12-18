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Метехская церковь. Купол с крестом

Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 18 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Саввы, Анастасия, Кариона, Захария и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Савва Освященный

По церковному календарю 18 декабря поминают преподобного Савву Освященного.

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье в Каппадокии в V веке. Отец Саввы был военачальником. Уехав в Александрию по делам службы, он взял с собой жену, а 5-летнего сына оставил на попечение дяди.

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Савва, когда ему шел восьмой год, поступил в обитель Святой Флавианы, находившийся поблизости. Вскоре, одаренный мальчик научившись читать, хорошо изучил Священное Писание. Монашеский постриг преподобный принял в 17 лет и за подвиги в посте и молитвах, удостоился дара чудотворений.

Преподобный, когда к нему стали приходить желающие пустынножительства, основал монастырь в нескольких километрах от Иерусалима, ставший впоследствии знаменитой Лаврой Саввы Освященного.

Святой Савва, будучи настоятелем обители, написал первый Устав последования церковных служб – известный Иерусалимский Устав, который принят во всех палестинских монастырях.

Преподобный обладал даром предвидения. По его молитвам совершались чудеса. Скончался Святой Савва в 532 году.

Мученик Анастасий

По церковному календарю 18 декабря поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилея (Северная Италия) в III веке.

Схватили будущего Святого в городе Салоне (Далмация) за миссионерскую деятельность. На суде Анастасий мужественно признал себя христианином и был приговорен за это к смертной казни. Язычники бросили тело мученика в море.

Карион и Захарий

По церковному календарю 18 декабря поминают преподобных Кариона и Захария, живших в IV веке.

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Жил преподобный Карион в одном из египетских скитов. В миру у него остались жена и двое детей. Когда наступил в Египте голод, жена привела детей к скиту. Святой оставив сына Захария при себе, воспитывал его в скиту.

Монастырская братия стала роптать, когда Захарий вырос. И тогда отец и сын ушли в Фиваиду. Но неудовольствие иноков их преследовало и там. Тогда Захарий пошел к ядовитому озеру, и погрузившись до ноздрей в воду, пробыл в ней час. Лицо и тело его покрылись струпьями, словно у прокаженного, и даже отец едва узнал его.

После смерти отца, Святой Захарий стал жить вместе с преподобным Моисеем Мурином.

Как-то преподобный Моисей видел, как на Захария снизошел Святой Дух. Скончался преподобный Захария в конце IV века.

Именины

По церковному календарю 18 декабря именины отмечают Анастасий, Геннадий, Захар, Гурий, Илья, Сергей и Савва.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (669)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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