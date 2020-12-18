День памяти Святого Николая Чудотворца 2020: традиции праздника

День памяти Святого Николая, который в христианстве почитается как чудотворец, православная церковь отмечает 19 декабря

Николай Чудотворец прославился как великий угодник Божий - архиепископ Мир Ликийских почитается как скорый помощник даже в самых безнадежных и неразрешимых как духовных, так и житейских проблемах.

Святого Николая почитают особо моряки — икона Чудотворца есть на многих кораблях и судах.

Житие Святого

Родился будущий Чудотворец в состоятельной и благочестивой семье в 270-м в городке Патары (Малая Азия), который был греческой колонией. Родители Святого были бездетны - они молили Господа подарить им ребенка и активно помогали бедным.

Святитель с детства посвятил себя полностью вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.

Чудотворец после смерти родителей раздал бедным все свое наследство и продолжил служение церкви. На епископский престол в Мире Святой взошел в годы, когда отношение римских правителей стало более терпимым к христианам, но гонения все же продолжались. Этот городок называется сейчас Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции.

Нового архиепископа полюбили все - он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым. Ни одна просьба к нему без ответа не оставалась. Несмотря на это, Чудотворец запомнился современникам как ярый борец с язычеством и защитник христианства – он разрушал капища и обличал еретиков.

Чудотворец прославился чудесами еще при жизни – он спас от страшного голода город Миры горячей молитвой ко Христу. Святой Николай своей молитвой выводил неправедно осужденных из заточения, помогал морякам, тонущим на суднах. Дожил Святой Николай до глубокой старости - он мирно скончался примерно в 351-м.

Честные мощи Чудотворца хранились нетленными в местной кафедральной церкви – они источали целебное миро, исцелившее многих. Мощи святителя перенесли в 1087-м в итальянский город Бари, где и поныне почивают.

Николозоба

В Грузии Чудотворец — один из самых почитаемых Святых и считается одним из покровителей Грузинской православной церкви.

День памяти святителя Николая в Грузии называют Николозоба - в этот день праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны.

Только в Тбилиси возведены пять храмов, носящих имя Святого Николая Чудотворца.

День Святого Николая Чудотворца грузинская православная церковь отмечает дважды в год: 19 декабря — день его поминовения, и 22 мая — праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бари.

Традиции праздника

Изначально Святой Николай был покровителем моряков и детей. Предание повествует, что Чудотворец помогал бедным детям — кормил, спасал от смерти и исцелял, а иногда дарил подарки. Поэтому после смерти святителя, когда установили 9 декабря праздник в честь Святого Николая, в Голландии появилась традиция раздавать подарки детям. А позже Чудотворец стал радовать детишек и на Рождество.

В Германии существовала примерно такая же традиция - в день памяти Святого Николая 6 декабря служители Кельнского собора раздавали детям фрукты и выпечку.

Правда, рождение Санта Клауса связывают с появлением на свет произведения Клемента Кларка Мура, который в поэме "Приход Святого Николая" описал его как доброго упитанного старика. Эта традиция распространилась по миру и наиболее прижилась в США.

С тех давних пор радовать детей в день памяти Святого Николая стало доброй традицией во многих странах. В праздник также проводят благотворительные акции, которые призваны помощь бедным и осиротевшим детям.

День Святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому пироги с грибами и пиво были традиционными блюдами.

Традиции на Руси

День памяти Чудотворца в старину, по традиции, считали последним в году, когда нужно было раздать долги, так как верили, что в противном случае семья в будущем году будет бедствовать. В этот день обязательно мирились с теми, с кем были в ссоре.

В день памяти Святого Николая мужчины, по традиции, вставали пораньше, чтобы обойти весь двор, так как считалось, что если хозяин дома не обойдет первым свой двор, то быть беде в грядущем году.

День памяти Святого Николая считали волшебным днем, когда любые желания и мечты исполняются. Поэтому девушки в праздник гадали, чтобы узнать свою судьбу, выйдут ли замуж или нет. По традиции, перед сном ставили у кровати стакан воды и приговаривали: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". В старину верили, что судьбой будет тот, кто приснится.

По традиции, в день памяти Чудотворца срывали небольшую ветку вишневого дерева и ставили в вазу, и если ветка зацветала к весне, то девушка обязательно выходила замуж.

В День Святого Николая судили и о погоде – если в праздник холодно, то и весь сезон будет холодным, а если тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

По приметам, зима будет холодной, морозной и суровой, если снег выпал до праздника, а если появился иней, то год будет урожайным и богатым.

Материал подготовлен на основе открытых источников