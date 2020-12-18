Редкое сближение Юпитера и Сатурна: парад двух планет 21 декабря 2020

Редкое сближение Юпитера и Сатурна - двух самых больших планет Солнечной системы, ожидается в декабре 2020 года

Произойдет парад планет 21 декабря - Юпитер и Сатурн тесно соединятся в день зимнего солнцестояния, что также добавляет событию уникальности.

Sputnik Грузия рассказывает, как и когда произойдет редкое сближение Юпитера и Сатурна, как часто бывает парад этих двух планет и какое значение может иметь это астрономическое событие в астрологии.

Парад двух планет

Сатурн и Юпитер сближаются на эклиптике один раз в 20 лет, но столь тесные сближения случаются достаточно редко – в последний раз это редчайшее явление на небе произошло примерно 800 лет назад - 4 марта 1226 года.

По словам ученных, Юпитер и Сатурн еще летом 2020 года начали двигаться навстречу, а с 16-го по 25 декабря видимый промежуток между этими двумя гигантами составит меньше одного диаметра полной луны.

Наблюдать парад планет можно 21 декабря после захода Солнца в юго-западной части неба, при ясной погоде - с Земли Юпитер и Сатурн выглядят как двойная планета.

Сближение планет можно будет увидеть из любой точки земного шара, но лучшие условия будут у жителей экватора.

Подобное редкое явление в следующий раз ожидается лишь в 2400 году.

Значение сближения планет в астрологии

В астрологии Юпитер ассоциируется с духовностью и мудростью. Самая яркая планета покровительствует мудрецам и правителям, а также способствует расширению личных возможностей.

© photo: Sputnik / V. German Репродукция картины А.Черны (Чехословакия) "Луч"

Юпитер приносит удачу тем, кто последовательно воплощает свои планы и влияет на процессы в жизни общества. Он наделяет людей смелостью совершать важные поступки и верой в себя. Наделяет энергией и целеустремленностью для реализации новых начинаний. Покровительствует тем, кто инициативен, смел и обладает активной жизненной позицией.

За внутренний мир личности, ее моральные ориентиры и систему ценностей отвечает Сатурн. Это планета, в астрологии, влияет на эмоциональность и способность преодолевать трудности и не позволяет опускать руки, когда дела не пошли, как планировалось. Сатурн позволяет оценить ситуацию по-философски, помогая вникнуть в ее суть, и бережет от сомнений и дурных советчиков.

Сближение или парад этих двух планет 21 декабря в астрономии означает наступление новой эры - переход на новый этап жизни всего человечества. Люди перестанут делить мир на части и поймут, что искоренить зло возможно лишь объединившись всем миром, и постепенно все станут заодно.

Астрологи не исключают, что с наступлением новой эры, могут произойти крупные политические перестановки, появятся новые лидеры и движения.

Научная сфера начнет стремительно развиваться - на новый уровень выйдут квантовая физика, вычислительные системы и искусственный интеллект.

Астрологи предупреждают, что новая эра не наступит сразу после сближения планет в день зимнего солнцестояния – человечеству придется пройти длительный период адаптации.

Материал подготовлен на основе открытых источников