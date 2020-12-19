Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2020

По православному церковному календарю 19 декабря 2020 отмечают день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских Святых

Sputnik Грузия рассказывает житие Николая Чудотворца и почему он упоминаются в церковном календаре 19 декабря.

Архиепископ Мир Ликийских

По церковному календарю 19 декабря поминают Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Родился будущий Святой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имеющих детей.

Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя – епископ Николай Патарский.

Чудотворец, после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).

Нового архиепископа – доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к Святому Николаю не оставалась без ответа. При этом архипастырь запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством, разрушавший идолов и капища, и защитник христианства, обличающий еретиков.

Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих суднах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее.

Дожив до глубокой старости, Святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна.

День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: День поминовения Святого Николая Чудотворца – 19 декабря и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами Святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны.

Святой Николай считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу.

В этот день именины отмечают все Николаи-Николозы.

Именины

По церковному календарю 19 декабря именины отмечают Максим и Николай.

Материал подготовлен на основе открытых источников