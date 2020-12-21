Какой сегодня церковный праздник: 21 декабря 2020

По православному церковному календарю 21 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора, Патапия, Анфисы и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 21 декабря поминают Святых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора – апостолов из числа 70-ти учеников Христа.

До принятия христианства Святой Сосфен был начальником иудейской синагоги в Коринфе. Во время мятежа против первоверховного апостола Павла он подвергся побоям. В истинную веру Сосфен был обращен Святым Павлом и поставлен епископом в Колофоне.

Аполлос – блестяще образованный человек, происходил из Александрии. Проповедовал он в основном в Коринфе, где многих язычников обратил в истинную веру. В конце жизни служил на Крите и был епископом Кесарии.

Святой Кифа был епископом в Иконии. Сведения о нем не сохранились.

Родом из Малой Азии был Святой Тихик – ученик и спутник первоверховного апостола Павла. Тихик доставлял послания к Ефесянам и Колоссянам во время первого заключения первоверховного. Затем на Колофонской кафедре сменил Святого Сосфена.

Одним из ближайших сотрудников и сподвижников первоверховного Павла был Святой Епафродит. Он был епископом города Адриаки Фракийской.

Святой Кесарь проповедовал в Средней Греции и был епископом Диррахии. Все эти апостолы мирно скончались.

Святитель Онисифор был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), затем – в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса), на берегу Геллеспонта, куда отправился проповедовать учение Христа.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя

Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклониться идолам. За отказ принести жертву языческим богам, апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.

Патапий Фивский

По церковному календарю 21 декабря поминают преподобного Патапия Фивского.

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье в Фивах. Достигнув совершеннолетия, преподобный удалился в Египетскую пустыню и по прошествии многих лет прославился аскетическими подвигами.

Когда к нему стали приходить люди за советом, Святой Патапий ушел в Константинополь в поисках уединения и безмолвия. В городской стене, не далеко от Влахернской церкви он устроил себе келью.

Вскоре о Святом, обладающем даром исцеления, стало известно по всей округе. К преподобному стали приходить больные. Он помогал всем нуждающимся.

Святые мученики

По церковному календарю 21 декабря поминают мучеников – 62 иерея и 300 мирян, пострадавших от ариан при императоре Зеноне (474-491) в Африке.

Правитель Вандальского королевства в Северной Африке Гунерих стал преследовать православных, при пособничестве арианских епископов. Императорские войска ворвались в церковь, когда верующие, собравшись в храме, тайно совершали Божественную литургию. Часть молившихся сбежала, а 300 православных добровольно предали себя на пытки и были обезглавлены.

Из 62 иереев двух сожгли, остальным отрезали языки, но по Божьей воле они продолжали проповедовать и опровергать арианское лжеучение, отвергавшее постулат об основе христианства – о Нераздельной Троице.

Анфиса Римская

По церковному календарю 21 декабря поминают мученицу Анфису Римскую, пострадавшую за веру в V веке.

Будущая Святая была женой римского сановника. Анфису крестил святитель Амвросий Медиоланский. Мученицу сожгли за то, что она отказалась принять арианское крещение.

Именины

По церковному календарю 21 декабря именины отмечают Анфиса и Кирилл.

Материал подготовлен на основе открытых источников