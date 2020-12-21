Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2020? Приметы и обычаи

День зимнего солнцестояния – начало астрономической зимы в северном полушарии нашей планеты в 2020 году наступит 21 декабря 14:02 по тбилисскому времени

Зимнее солнцестояние имело огромное мистическое и символическое значение для всех народов нашей планеты начиная с античности – в этот день люди отмечали рождение Солнца и наступление нового года и следовали важным обычаям и обрядам, в ожидании кардинальных перемен ждали.

Sputnik Грузия рассказывает, как отмечали зимнее солнцестояние разные народы, что нельзя делать в этот день, а также о приметах и обычаях праздника.

Зимнее солнцестояние

В день зимнего солнцестояния - самый короткий день в 2020-м, Солнце над горизонтом занимает самое низкое положение, в то время, как в день летнего солнцестояния оно находится на своем максимуме.

Самый короткий световой день в 2020-м продлиться чуть больше девяти часов, а ночь самой длинной и продлиться целых 15,5 часов. После зимнего солнцестояния ночь будет убывать, а день медленно, но уверенно увеличиваться.

© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве на фоне заката

Все люди на Земле с незапамятных времен жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними и почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле.

Они верили, что в солнцеворот можно изменить судьбу и воплотить мечты в жизнь, заручившись поддержкой высших сил, поэтому и совершали различные обряды и ритуалы.

Зимнее солнцестояние в разных странах

Названия праздника у разных народов, как и обычаи празднования, несколько отличались. Зимнее солнцестояние в языческой Европе, у германских народов называлось — праздник символизировал обновления природы и начала новой жизни.

© AFP / TT NEWS AGENCY / MATS ASTRAND Традиционный йольский козел в Евле, Швеция

В древности считали, что в ночи праздника в Мидгарде (мир, населенный людьми) сходятся все миры - боги и богини спускаются на Землю, а тролли и эльфы беседуют с людьми.

В праздник кельты, по обычаю, красиво украшали жилища еловыми ветками, которые вешали над основным входом, возле межкомнатных перегородок, в окнах и у камина. В этот день обязательно разжигали ритуальный костер из дубовых поленьев, как бы помогая рождению нового солнца. А в центре дома ставили нечто круглое, символизировавшее светило.

В день зимнего солнцестояния в Персии праздновали рождение бога Солнца — Митры. По обычаю, он побеждал зиму и освобождал дорогу наступающей весне.

В древнем Китае считали, что мужская сила природы крепнет со дня зимнего солнцестояния и дает начало новому циклу, поэтому этот день считался удачным во всех начинаниях.

День зимнего солнцестояния, по обычаю, достойно праздновали все - от императора до простолюдина, отдыхали и веселились, ходили в гости накрывали большие столы, дегустировали различные блюда, и дарили друг другу подарки.

По обычаю, приносили жертву предкам и богам, чтобы оградить себя от болезней и злых духов. По сей день, день зимнего солнцестояния один из традиционных китайских праздников.

Индусы называют день зимнего солнцестояния Санкранти - праздник, по обычаю, отмечали в сикхских и в индуистских общинах — зажигали накануне ночью костры, пламя которых напоминало лучи Солнца, которые согревают землю после холодной зимы.

Обычай запускать горящее колесо, символизирующее солнцеворот, существовала в Шотландии. Для этого, бочку смазывали обильно смолой, поджигали и пускали с горки, вращающиеся движения которой напоминали огненное светило.

Коляда

Древние славяне 21 декабря — день зимнего солнцестояния, отмечали рождество Коляды, ипостаси одного из главных славянских богов Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), воплощавшего Солнце. В этот день у славян начинался первый месяц зимы и нового года - Колядень.

Славяне, празднуя Рождество и Новый год в течение 21 дня, наполненные весельем, вкусной едой и магическими обычаями, старались скоротать холодную темную зиму.

На Святки готовили коливо — кашу с медом и изюмом, и сочевики — сладкие пирожки с творогом и вареньем. На улицах, по обычаю, жгли костры и катали горящие колеса, чтобы помочь зарождающемуся зимнему солнцу, а избы украшали куклами бога Велеса (славянский прообраз современного Деда Мороза) и Снегурочки.

Жрецы, в первую полночь Коляденя приносили Коляде в жертву утку, поросенка и других животных — все это затем присутствовало в качестве угощения на рождественских столах.

© photo: Sputnik / Andrey Aleksandrov Колядные гуляния в деревне Молотковичи Брестской области

В качестве дара хозяевам леса, на деревьях развешивали хлеб и поливали их сладкими напитками – по приметам, подобные действия помогали получить хороший урожай.

На Святки надевали новую одежду и выставляли на стол лучшее угощение, в том числе пекли пирог, в форме светила, так как считали, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому, люди прославляли верховное божество как могли — много пели и танцевали.

Обычай дарить близким людям подарки была особенной – по приметам, чтобы новый год одарил щедростью, нельзя было скупиться на подарки.

В надежде на исполнение желаний, многие по сей день следуют этим обычаям, главное знать, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния, чтобы не лишится заветного подарка судьбы.

Что нельзя делать

В отличии от обычаев далеких предков, день зимнего солнцестояния астрологи советуют провести дома, в кругу родных и близких людей, воздержавшись от шумных гуляний.

В этот день нельзя злоупотреблять спиртными напитками, есть вредную и жирную пищу. Также астрологи не советуют проводить день зимнего солнцестояния в одиночестве.

В день зимнего солнцестояния нельзя жадничать – по приметам скупых в наступающем 2021-м ждет неудача и безденежье, а щедрых – удача и благосостояние.

Нельзя встречать зимнего солнцестояния со старыми долгами - долги постарайтесь отдать до его наступления.

Чтобы избежать неприятностей в наступающем году, нельзя встречать день зимнего солнцестояния в грязном жилище. В этот день важно избавиться от старых, ненужных и поломанных вещей, а также от отношений, которые не приносят радости, так как незачем тащить такие связи в новый год.

Приметы

Много примет в старину было связано с погодой, так, например, если в день зимнего солнцестояния на деревьях будет иней, ожидается хороший урожай зерновых культур.

По приметам, погода 31 декабря ожидается

точно такой же, как и в день зимнего солнцестояния.

Направление ветра со дня зимнего солнцестояния не изменится до дня весеннего равноденствия, то есть до 22 марта.

Для предсказания погоды очень важными являются дни после зимнего солнцестояния - если 25 декабря с утра солнечно, то весна будет поздней и спешить с весенним посевом сельскохозяйственных культур не нужно.

Пасмурное утро – явная примета, что весна ожидается ранней, а если и полдень пасмурный, значит весна для сельского хозяйства ожидается удачной.

Погоду на январь, по приметам, предсказывает 26 декабря, на февраль – 27 декабря, на март – 28 декабря и так далее.

По приметам, на новогодние праздники будет морозная погода, если 25 декабря будет солнечно. Если же будет пасмурно, то и в новогодние торжества ожидается пасмурная, но теплая погода.

Материал подготовлен на основе открытых источников