Католическое рождество 2020: традиции, обычаи и приметы

Рождество, день, когда в городе Вифлееме родился сын Божий Иисус Христос, - один из важнейших христианских праздников

Западные христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово 25 декабря, а православные - 7 января. Кроме католиков католическое Рождество, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Рождество в более чем в ста странах мира считается государственным праздником.

Sputnik Грузия рассказывает, как отмечают католическое Рождество, а также о традициях, обычаях и приметах праздника.

Рождество Христово

О празднике Рождества Христова упоминается впервые в первой половине IV века. Как повествует Святое писание, Рождение Сына Божьего знаменует восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря.

Появился маленький Христос на свет в пещере, где пастухи от непогоды укрывали скот. Пастухам о том, что в мир пришел Спаситель, возвестили ангелы, после этого они отправились в пещеру и поклонились новорожденному.

Волхвы добрались до пещеры, направляемые светом яркой звезды, они принесли в дар Сыну Божьему – ладан, золото и смирну.

Именно эта сцена стала главным символом праздника Рождества Христова, которую воплощают в храмах и в жилых домах при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов (дерево, фарфор, глина).

Дату празднования установили на Третьем Вселенском соборе в 431-м - он носит название Эфесского.

Церковные традиции

Для католиков традиции празднования католического Рождества заключаются в определенных ритуалах. Один из них Адвент или период покаяния, который длится четыре недели до праздника.

Духовенство, по обычаю, в этот период надевает одежды фиолетового цвета, а верующие исповедуются, чтобы в Рождественских богослужениях участвовать с чистым сердцем и принять Причастие.

Богослужениями в католических храмах в период Адвента проводятся по воскресениям на определенную тему — евангельские чтения посвящают пришествию Христа в конце времен, переходу от Ветхого к Новому Завету, служению Иоанна Крестителя и событиям, которые предшествовали непосредственно Рождеству Христову.

В храмах у алтарей устанавливают венок с четырьмя свечами, и по одной зажигают в каждое воскресенье Адвента. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет, как и ветви рождественской елки, надежду.

На католическое Рождество совершают три богослужения — в полночь, на рассвете и днем. Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, возвестившей всему миру о времени рождения Сына Божьего.

Католическое Рождество, по традиции, празднуют вплоть до праздника Крещения, по римско-католическому календарю его отмечают в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Духовенство на время празднования на литургии надевает одеяние белого праздничного цвета.

Католический сочельник

Католическое Рождество – семейный праздник, в этот день устанавливают ясли и украшают елки, а кто из членов семьи не успел исповедаться, идут в церковь.

Канун Рождества называется Рождественским сочельником или Вигилией (от латинского vigilia, бдение).

Праздничный ужин готовят в Католический сочельник - по традиции он состоит из постных блюд. Все католики 24 декабря практически соблюдают очень строгий пост. Рождественские облатки - блюдо с освященным пресным хлебом, помещают в центре стола. Пост прекращается с появлением первой звезды.

Перед ужином глава семьи, по традиции, читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Потом все присутствующие берут облатки с блюда и делятся ими, желая друг другу добра и мира.

После ужина всей семьей идут в церковь — в Рождество на вечерней мессе обязательно присутствуют даже те католики, которые в течение года редко посещают храм. Во время мессы вспоминают библейские события, связанные с рождением Богомладенца и зачитывают отрывки из Ветхого Завета.

Обычай оставлять незанятое место за рождественским столом известен с давних пор. В католический сочельник любого гостя принимают как родного, в память о дорогих людях, которые вместе с семьей не могут встретить праздник. Свободное место также символизирует покойного члена семьи или всех умерших родственников.

Санта-Клаус

Католическое Рождество — время волшебства, которое ассоциируется с легендарным Санта-Клаусом. Образ добродушного упитанного старика, разъезжающего на оленьей упряжке в окружении эльфов и приносящего заветные подарки, известен с незапамятных времен.

С тер пор дети всех стран с удовольствием ждут Новый год и Рождество, зная, что добрый волшебник непременно подарит им заветный подарок. Но чтобы Санта знал, что подарить, доброму волшебнику нужно непременно написать письмо.

Интересный рождественский обычай — развешивать большие носки на каминах, чтобы в них могло уместиться как можно больше подарков, связан с прототипом Санта Клауса — Святым Николаем.

Святой Николай, согласно легенде, когда проходил мимо бедных домов, всякий раз бросал в дымоходы небольшие мешочки с монетами, которые попадали прямо в детские носочки, развешенные на просушку.

Обычаи и приметы

Обычай хождения детей и молодежи, разодетых в маски и шкуры животных, по домам с песнями и добрыми пожеланиями известен с давних пор. За добрые пожелания им дарят — колбасу, яйца, пирожки, фрукты, жареные каштаны, сладости.

В основе традиции дарить в Рождество детям и друг другу подарки лежит евангельское повествование о трех волхвах, которые, поклонившись Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары.

На Католическое Рождество, по давней традиции, на городских площадях и в храмах прихожане разыгрывают сценки из Евангелия, рассказывая наглядно о рождении Иисуса Христа.

Обычай украшать елку восходит к язычеству — в те давние времена на елке устанавливали свечи, пытаясь воссоздать свет вечерней звезды, освещающей дорогу волхвам.

Со временем елку стали украшать детскими поделками из цветной бумаги, конфетами и яблоками. А сегодня их заменили разнообразные игрушки, гирлянды и сверкающая мишура.

Множество примет связано с еще одним рождественским растением – вечнозеленой омелой. Для жителей Скандинавии омела олицетворение добра и мира, в других государствах, по приметам, она оберегает дом от молнии, а также отпугивает всяческую нечисть.

Самый романтический обычай существует у англичан — с наступлением католического Рождества есть примета целоваться, оказавшись под веткой этого растения.

В Чехии накануне Рождества, по обычаю, наряжают елку, дарят друг другу подарки и садятся за рождественский стол. Затем, по традиции, всей семьей гадают на яблоках — по приметам, следующий год обязательно будет счастливым, если, разрезав плод поперек, вы увидите правильную звездочку из косточек.

В Австрии есть обычай вешать на елку съедобные украшения, сделанные из шоколада и мармелада. Домочадцы, нарядившись в праздничную одежду, садятся за праздничный стол. По обычаю, двери не запирают, так как к трапезе могут присоединиться друзья и знакомые.

Рождество по-американски — это побывать в гостях у близких и родных и всем вместе распевать рождественские песни, получить презенты от Санта Клауса и завалить друг друга подарками.

В рождественскую ночь в Испании надевают народные костюмы и выходят на улицы, где веселятся, танцуют и поют песни. Предвкушая праздник, люди, перед самым началом рождественской мессы, собираются у центрального входа в храм, берутся за руки и танцуют.

Рождественское застолье

В Рождество праздничный стол, по традиции, украшают особые блюда — для каждой страны свои. В Англии обязательное рождественское блюдо — индейка, запеченная в духовке под соусом из крыжовника, а в США индейку подают только под клюквенным соусом.

Индейка, запеченная в белом вине, – основное рождественское блюдо во Франции. В Германии, по обычаю, едят жареного гуся.

Утку или гуся, фаршированного яблоками, едят на Рождество в Дании, в Греции — индейку в вине, а в Ирландии — индейку или окорок.

В Китае на Рождество, где есть христиане-католики, по обычаю, готовят императорское блюдо — утку по-пекински.

В Австрии, Венгрии и многих балканских странах птица на рождественском столе плохая примета - счастье может улететь, поэтому они в праздник птицу не подают.

В скандинавских странах к Рождеству делают кровяную колбасу, солят и коптят мясо. В некоторых областях Норвегии главное блюдо на Рождество — рыба, а некоторые семьи предпочитают индейку в этот день.

Итальянцы предпочитают в Рождество ставить на праздничный стол рыбу или морепродукты, а в Португалии принято есть баккалао — блюдо из сушеной соленой трески.

Зажаренного на вертеле молочного поросенка подают в Испании. В Бельгии во время рождественского обеда едят телячью колбасу с трюфелями. В Голландии — кролика, оленину или дичь. В Люксембурге предпочитают кровяную колбасу. Чехи — известные мясоеды, но на рождественский стол обязательно подают рыбу.

В Рождественскую ночь некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, за свой стол приглашают одиноких стариков и просто бедных людей.

Рождество — главный семейный праздник для католиков. Его отмечают все, даже люди, не верующие в Бога. В католических странах, по традиции, за рождественским столом собирается вся семья.

Материал подготовлен на основе открытых источников