Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2020

По православному церковному календарю 24 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Даниила, Акепсия, Аифала, Миракса, Луки и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Даниил Столпник

По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Даниила Столпника, жившего в V веке.

Родился будущий Святой в селе Вифара, близ города Самосаты в Месопотамии. Его мать долго была бесплодной. Она постоянно молилась и дала обед, посвятить ребенка Господу. Молитвы женщины были услышаны, и вскоре она родила сына.

Мальчик до пяти лет рос без имени – родители хотели, чтобы рожденный по Божьему благоволению получил имя от Господа. Они вместе с мальчиком пришли к игумену соседней обители, который наугад развернув одну из богослужебных книг, нашел в ней слова пророка Даниила. Так мальчик получил имя.

Игумен не принял мальчика в монастырь, несмотря на просьбы родителей, ссылаясь на то, что он еще слишком мал. Но в 12 лет Даниил сам ушел в обитель, никому ничего не говоря, где и был пострижен.

Как-то Даниил вместе с игуменом обители посетил Симеона Столпника, который юному монаху предсказал, что он понесет подвиг столпничества. Преподобный Даниил жил в затворе. Когда ему в видении было указано место нового подвига, он отправился вместе с двумя учениками во Фракийскую пустыню, где они достроили столп, на котором преподобный провел 33 года.

К столпу приходили люди, которые получали помощь и исцеление от преподобного Даниила, в том числе и византийские императоры. Наиболее важным из многочисленных предсказаний подвижника было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный скончался в 80 лет, примерно 489–490 году.

Персидские мученики

По церковному календарю 24 декабря поминают мучеников Акепсия и Аифала, происходивших из Персии.

Акепсий был в городе Арбеле языческим жрецом. Исцелившись по молитвам христианского епископа от болезни, он уверовал и мужественно исповедал себя христианином. Исповедника бросили в темницу, куда вскоре заключили диакона Арбельской церкви, Святого Аифала. По приказу правителя мучеников обезглавили. Произошло это в 354-м.

Миракс Египтянин

По церковному календарю 24 декабря поминают мученика Миракса Египтянина, жившего в VII веке.

Родился будущий Святой в христианской семье в городе Теннисе (Египет). Воспитанный в благочестии, Миракс, поправ Святой крест, поступил на военную службу к правителю Египта – Амиру.

Родители, удрученные страшным падением сына, постоянно о нем молились и сердце заблудшего озарила Божья благодать. Раскаявшись, Миракс вернулся домой, и по совету родителей открыто в этом признался.

Правитель, разгневавшись, осудил Миракса на пытки. После мучений, Святого обезглавили и бросили в море. Произошло это примерно в 640 году.

Лука Халкидонский

По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Луку Халкидонского, Нового Столпника.

Будущий Святой служил в войсках византийского императора Константина Багрянородного (912-959). Лука принял постриг после того, как по промыслу Божьему во время войны с Болгарией в 917-м остался невредим. Преуспев в монашеских подвигах, он был возведен в сан пресвитера.

Преподобный, стремясь к совершенству, возложил на себя вериги и встал на столп. По внушению свыше, через три года стояния, он, пройдя гору Олимп и Константинополь, пришел в Халкидон. Избрав себе столп, Святой Лука простоял на нем 45 лет, являя дар чудотворения. Скончался преподобный примерно в 980 году.

Именины

По церковному календарю 24 декабря именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Никифор, Никон, Николай, Петр, Терентий, Филимон и Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников