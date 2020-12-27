Из-за того, что территориально Россия поделена на несколько часовых поясов, Новый год в РФ встречают 11 раз, следовательно, можно загадать 11 желаний

Скоро - скоро Новый год, самый долгожданный и самый волшебный праздник, единственная ночь в году, когда мы загадываем желания, надеясь на их исполнение

Это время надежд и сказок, и, наверное, нет человека на всей планете, который не любит встречать Новый год с волнением и радостью в ожидании перемен - ведь каждый из нас с детства искренне верит, что как встретишь новогоднюю ночь, так весь год грядущий и проведешь.

Почему нельзя дарить часы на Новый год Быка 2021? Приметы праздника >>

Жаль, что Новый год мы встречаем только раз в году, однако из-за разницы в часовых поясах, тем более в век современных технологий, это удовольствие можно повторить и неоднократно, так как время наступления праздника в разных государствах, а порой и внутри одной - разное.

Sputnik Грузия рассказывает, в какой последовательности встречают Новый 2021 год в России и СНГ.

В какой последовательности встречают Новый год в России

Россия – единственная страна в мире, где Новый год встречают не один раз. Из-за того, что территориально Россия поделена на несколько часовых поясов, Новый год в РФ встречают 11 раз, следовательно, можно загадать 11 желаний, которые могут сбыться, если знать, в какой последовательности встречают Новый год жители России.

Первыми встречают Новый год на территории России жители Камчатки – бумажку с заветным желанием они сжигают и, перемешав с шампанским, пьют под бой курантов в 15:00 по московскому времени.

© photo: Sputnik / Александр Янышев Предновогодний Хабаровск

Через час Новый год встречают и загадывают новогодние желания в Магаданской области и в Южно-Сахалинске.

Во Владивостоке, Хабаровске и Уссурийске Новый год встречают в 17:00 по московскому времени и под звон бокалов желают всего самого лучшего родным и близким.

В Забайкалье, Благовещенске, Чите и Амурской области Новый год встречают в 18:00 по московскому времени. Согласно легенде, в это время сказочный персонаж, воплощение Якутского Властелина холода – Чысхаан, исполняет все желания, нужно только, пока бьют куранты, произнести вслух загаданное.

© photo: Sputnik / Илья Наймушин Подготовка к Новому году в Красноярске

Новый год жители Иркутска, Бурятии и Улан-Удэ встречают в 19.00 по московскому времени, а еще через 60 минут есть шанс загадать желание вместе с населением республики Тывы, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также Красноярского и Алтайского края.

В Омской и Свердловской области Новый год наступит в 21:00 по московскому времени, а 60 минутами позже новогодние пожелания прозвучат в Челябинске, Перми, Тюмени и республике Башкортостан.

© photo: Sputnik / Максим Богодвид Предновогодняя Казань

В Удмуртии, Тольятти и Самаре Новый год встречают в 23:00 по московскому времени, а уже через час праздник доберется до Москвы.

Куранты на Красной площади, пробьют ровно в 24:00 - грянут салюты и начнутся гуляния, а Новый год продолжает свой путь, чтобы добраться в Калининградскую область в час ночи по московскому времени.

В какой последовательности встречают Новый год в СНГ

Все часовые пояса, в которых лежат страны СНГ, перекрываются Россией, а встречают они Новый год в такой последовательности:

Sputnik Новогодняя иллюминация в Бишкеке

В Кыргызстане и Восточном Казахстане встречают Новый год на три часа раньше, чем в столице России;

Жители Западного Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Новый год встретят вместе с населением Челябинска, Перми, Тюмени и республики Башкортостан.

Туркменистан, который в 2005 году вышел из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя, встречает Новый год также в 22:00 по московскому времени.

Новый год приходит в Армению и Азербайджан на 60 минут раньше, чем в Москву. В это же время Новый год встретят и загадают желание и в Грузии, входившей в состав СНГ с декабря 1993 по август 2009 года.

Sputnik Предновогодний Минск

Жители Беларуси встречают Новый год и загадывают желание одновременно с москвичами.

Позже всех из стран СНГ Новый год наступает в Молдове – праздник доберется в эту страну в час ночи по московскому времени. В это же время новогодние пожелания прозвучат и в Украине, начавшей выход из СНГ в мае 2018 года.

С наступающим Новым годом! Пусть все желания, загаданные вами в новогоднюю ночь, исполнятся!

Материал подготовлен на основе открытых источников