Какой сегодня церковный праздник: 28 декабря 2020

По православному церковному календарю 28 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Елевферия, Парда, Павла и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Священномученик

По церковному календарю 28 декабря поминают священномученика Елевферия, пострадавшего за веру во II веке.

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Родился будущий Святой в знатной римской семье, но мать воспитала его в христианском благочестии. В 20 лет добродетельного юношу поставили епископом Иллирийским. Смелого проповедника при императоре Адриане подвергли жестоким пыткам и обезглавили вместе с матерью. Епарх Корив, пытавший Святого, сам уверовал и был казнен.

Елевферий Кувикуларий

По церковному календарю 28 декабря поминают мученика Елевферия Кувикулария, жившего в VI веке.

Елевферий – знатный и богатый вельможа при византийском дворе, постоянно думал о нетленном и вечном, не прельщаясь земными благами, несмотря на все дворцовые привилегии. Приняв крещение, он ежедневно славил Господа и совершал добрые дела.

Один из рабов донес императору на блаженного. Правитель после безуспешных попыток заставить Елевферия отречься, приказал отрубить ему голову, а тело бросить хищникам и птицам на съедение.

Пард отшельник

По церковному календарю 28 декабря поминают преподобного Парда отшельника, римлянина.

В юности будущий Святой занимался извозным промыслом. Однажды под ноги его верблюдам попал случайно мальчик, которого они раздавили. Пард, потрясенный этим событием, принял постриг и удалился на гору Арион.

Считая, что он как убийца должен понести наказание, преподробный приходил в пещеру, где жил лев, толкал, колол зверя, чтобы тот растерзал его, но хищник не трогал Парда. Тогда Святой, сняв с себя одежду, лег на тропе, по которой лев ходил на водопой, но хищник перескакивал через него.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Священник окропляет святой водой

Поняв, что Господь простил его, отшельник вернулся на свою гору и жил там в посте и молитве до конца своих дней. Святой скончался в VI веке.

Павел Латрийский

По церковному календарю 28 декабря поминают преподобного Павла Латрийского.

Родился будущий Святой в городе Элен в Пергаме. Потеряв рано отца, Павел воспитывался в монастыре Святого Стефана во Фригии. После смерти матери преподобный всецело посвятил себя монашеским подвигам в обители на горе Латр близ Милета.

Затворившись в пещере, Святой подвигами достигал дара прозрения и чудотворения. К преподобному за советом часто обращался и император Константин Багрянородный (912-959).

Преподобный Павел дважды удалялся на остров Самос, где основал лавру и восстановил три обители, разоренные агарянами. Святой, предсказав свою кончину, мирно скончался в 955 году.

Именины

По церковному календарю 28 декабря именины отмечают Сусанна, Иона, Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан и Трифон.

Материал подготовлен на основе открытых источников