Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2020

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 30 декабря поминают Святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.
Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ пленили. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.
Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя, Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь, за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя и юноши не пострадали.
Даниила Господь наделил даром предвидения и толкования снов. Навуходоносор приблизил к себе юношу, который превзошел мудростью всех халдейских волхвов и звездочетов. Много лет Даниил был советником при дворе вавилонских правителей.
Пророку, искупавшему беззакония своего народа, праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.
По ходатайству Святого Даниила преемник Дария – царь Кир отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья – Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.
Даниил исповедник
По церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Нивертского, исповедника, в схиме Стефана.
Даниил был испанским вельможей и начальником острова Ниверта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к Святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте, за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.
Именины
По церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.
Материал подготовлен на основе открытых источников