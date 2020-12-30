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Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201230/247369498/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-dekabrya-2020.html

По православному церковному календарю 30 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Даниила, Анания, Азария, Мисаила и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 30 декабря поминают Святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.

Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ пленили. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.

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Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя, Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь, за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя и юноши не пострадали.

Даниила Господь наделил даром предвидения и толкования снов. Навуходоносор приблизил к себе юношу, который превзошел мудростью всех халдейских волхвов и звездочетов. Много лет Даниил был советником при дворе вавилонских правителей.

Пророку, искупавшему беззакония своего народа, праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.

По ходатайству Святого Даниила преемник Дария – царь Кир отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья – Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.

Даниил исповедник

По церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Нивертского, исповедника, в схиме Стефана.

Даниил был испанским вельможей и начальником острова Ниверта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к Святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте, за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.

Именины

По церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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