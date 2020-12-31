Какой сегодня церковный праздник: 31 декабря 2020

По православному церковному календарю 31 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Севастиана, Никострата, Зои, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия, Кастула, Модеста, Флора и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 31 декабря поминают мучеников Севастиана, Никострата, Зою, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия и Кастула, пострадавших за веру при императорах-соправителях Диоклитиане и Максимиане (284-305).

Родился Севастиан в городе Нарбоне (Галлия). Получив образование в Медиолане, он занимал должность начальника дворцовой стражи при императорах-соправителях. Храбрый и преданный Севастиан пользовался у воинов и придворных авторитетом и любовью. Будучи тайным христианином, он много помогал братьям по вере.

Братья-христиане Маркеллин и Марк, заточенные в темницу, сначала твердо исповедовавшие веру, под влиянием уговоров родителей-язычников, жен и детей стали колебаться. Тогда Севастиан пришел к месту заключения мучеников и вдохновенной проповедью убедил их идти на мученический подвиг.

Речь Святого потрясла всех присутствовавших. Зоя – жена царского казнохранителя Никострата, потерявшая дар речи шесть лет назад, припав к ногам воина-проповедника, просила знаками исцелить ее. Севастиан осенил крестным знамением женщину, и она заговорила, прославляя Господа. Тогда все присутствовавшие уверовали, и Никострат снял с братьев оковы.

В тот же вечер священник Поликарп крестил Никострата и его семью, отца Маркеллина и Марка-Транквиллина, его родных и друзей, начальника тюрем Рима Клавдия и его сыновей, а также 16 осужденных – всего 64 человека. Число новообращенных росло с каждым днем.

По приказу императоров христиан стали жестоко преследовать – после жестоких пыток их казнили. Произошло это примерно в 287 или 304 году.

Архиепископ Иерусалимский

По церковному календарю 31 декабря поминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Родился будущий Святой в христианской семье в Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Чувствуя тягу к монашеской жизни с юных лет, Модест принял постриг. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосия Великого, основанного в Палестине в IV веке.

В то время персидский царь Хозрой напал на Сирию и Палестину и, объединившись с евреями, перебил 90 тысяч христиан и разрушил христианские храмы.

Иерусалимский Патриарх Захария и множество других христиан попали в плен вместе с Крестом Господним. Временно управлять Иерусалимской церковью поручили Святому Модесту в должности местоблюстителя патриаршей кафедры.

С помощью Александрийского Патриарха Иоанна Милостивого, преподобный Модест восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня. Патриарх Захария возвратился из плена с Крестом Господним через 14 лет. После его кончины, Святого Модеста поставили Патриархом Иерусалимским. Святитель скончался в 634 году. Ему было 97 лет.

Епископ Амийский

По церковному календарю 31 декабря поминают преподобного Флора, епископа Амийского (Малая Азия).

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье и получил хорошее образование. Поступив к византийскому императору на придворную службу, Флор был возведен в сан патриция, женился и имел детей.

Когда жена и дети Флора умерли от оспы, он удалился в предместье Константинополя, где вел благочестивую жизнь. Впоследствии преподобного избрали епископом Амийским. Святитель мудро управлял своей паствой. Святой Флор мирно скончался в начале VII века.

Именины

По церковному календарю 31 декабря именины отмечают Вера, Зоя, Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Модест, Михаил, Николай, Севастьян, Сергей, Семен и Фадей.

Материал подготовлен на основе открытых источников