Какой сегодня церковный праздник: 2 января 2021

Кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.

Преподобный Иоанн

По церковному календарю 2 января поминают русского Святого – преподобного Иоанна, прозванного Кронштадтским.

Родился будущий Святой в семье бедного сельского дьячка в селе Сура Архангельской губернии в 1829 году. Когда мальчику исполнилось девять лет, отец на последние сбережения отвез сына в церковно-приходское училище. Иоанну сначала грамота давалась очень трудно, но однажды ночью он стал горячо молиться и благодать осенила его. С этого времени он стал делать большие успехи в учении.

Окончив с отличием семинарию, а затем и академию, Иоанн был рукоположен в иереи и назначен священником Андреевского собора в Кронштадте.

Отец Иоанн спешил на зов страждущих и помогал всем чем мог. Он искренне им сочувствовал, так как сам вырос в нищете и лишениях.

Святой Иоанн умер 20 декабря 1908 году в возрасте 80 лет. Похоронили его в Иоанновском монастыре, им же основанном. Отец Иоанн Кронштадтский горячий в молитве, в своей любви к Господу и к людям, остался навсегда в памяти русского народа. Он и после кончины помогает всем, кто обращается к нему с искренней молитвой.

Игнатий Богоносец

Игнатия Богоносца – епископа Антиохийского, по церковному календарю поминают 2 января. Святой жил в I-II веках и пострадал за Христа, при царствовании римского императора Траяна (98-117 гг.).

Родился будущий Святой в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его житие повествует, что он был тем отроком, которого Спаситель, взяв на руки, сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное".

Богоносцем Игнатия назвали потому, что он как бы носил Господа в своем сердце, крепко Его любя. Игнатий был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, был близок к апостолу Петру, которого сопровождал в некоторых апостольских путешествиях.

Один из семидесяти учеников Христа – Евод, скончался в 72 году незадолго до разрушения Иерусалима, и Игнатий стал его преемником на Антиохийской кафедре (в столице Сирии).

Антиохийской церковью Святой Игнатий управлял в течение 40 лет. В 107 году император Траян вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Богоносец отказался, тогда император велел заковать старца в оковы и отправить в Рим, где его в Колизее отдали на растерзание зверям на потеху народа.

Именины

По церковному календарю 2 января именины отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

Материал подготовлен на основе открытых источников