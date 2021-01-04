Гадания на Рождество, Святки и Старый Новый год 2021

В канун Рождества, или рождественский Сочельник, который наступает с 6 на 7 января, на Землю проникают таинственные силы и происходят самые невероятные события

С давних пор Рождество и Святки считались идеальным временем для гаданий, так как почти всегда сбывались, и люди, пользуясь таинственностью этого периода, гадали, пытаясь узнать будущее.

Гадания на Рождество, Святки и Старый Новый год не теряют актуальности и в наше время - люди гадали и продолжают гадать, несмотря на то, что церковь осуждает любые попытки узнать грядущее, тем более в Рождество и Крещение.

Гадания на суженого

В ночь на Рождество, Святки и Старый Новый год девушки ворожили, чтобы узнать имя своего благоверного и даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого гадания дева в полночь садилась в темноте между двумя зеркалами, зажигала свечи и начинала вглядываться в отражение, надеясь увидеть суженого.

Для другого гадания на Рождество, Святки и Старый Новый год нужно два столовых прибора, свеча, зеркало и полотенце. Все эти предметы раскладывали на столе в пустой комнате, садились перед зеркалом и произносили: "Суженый, ряженый, приходи ужинать".

Поговаривают, что зеркало начинает тускнеть за пять минут перед появлением "жениха", поэтому дева должна протереть его специально приготовленным полотенцем. Когда наконец она рассмотрит черты лица суженого, должна закричать: "Чур этого места!", и дьявол, принимавший образ жениха, исчезнет.

С зеркалом ворожили и на перекрестке – стоя спиной к месяцу, смотрят в зеркало и загадывают: "Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале". Как некоторые уверяют, жених появляется в зеркальце через какое-то время.

Гадание на воске – одно из старинных на Рождество, Святки и Старый Новый год. Воду наливают в прозрачный стакан или глубокую тарелку, на дно кладут кольцо без камня, желательно снятое с пальца гадающего. В ложке над пламенем свечи топили воск приговаривая "гори-гори свеча, топись воск, назови мне имя суженого". Затем резко выливали расплавленный воск в воду в центр кольца и внимательно разглядывали форму застывшей восковой фигуры.

Гадания на будущее

Для гадания берут несколько чашек по числу гадающих. В одну чашку наливают немного воды, а в остальные кладут кольцо, хлеб, монету, сахар, лук и соль. Каждый из гадающих, с закрытыми глазами, по очереди, выбирает чашку.

По гаданию чашка с водой предсказывает, что особых перемен в жизни не ожидается, кольцо - скорую свадьбу, хлеб - достаток, монета - богатство, сахар - веселье, соль - несчастье, а лук - слезы.

Для другого гадания на Рождество, Святки и Старый Новый год берут тазик с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, по числу гадающих, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь и опустить в тазик.

Первой выйдет замуж дева, у которой свеча сгорит первой, а последней - чья свеча сгорит последней. А если у кого-то скорлупка со свечой утонет, той девушке и вовсе не бывать замужем.

Ворожили на Рождество и Старый Новый год и на бумаге — для этого брали бумажный лист, комкали его и затем сжигали на блюдце. Затем тарелку со сгоревшей бумагой подносили к стене и осторожно поворачивали ее, пока на стене не появлялась какая-либо тень, по очертаниям которой судили о ближайшем будущем.

Уличные гадания

Самое знаменитое уличное гадание на Рождество, Святки и Старый Новый год — с башмачком. Девушки бросали через забор свой башмак и смотрели, куда смотрит носок. Куда носок башмака повернут, оттуда суженый и приедет.

Чтобы узнать какой будет семейная жизнь, нужно было обхватить забор вытянутыми руками. Счастливую супружескую жизнь означало, если девушка обхватывала четное количество кольев-досок. А нечетное количество предвещало несчастливый брак.

В ночь на Рождество, Святки и Старый Новый год можно узнать и имя будущего супруга. Девушки выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя. Как он представится, так будут звать и благоверного.

Узнать будущее поможет и другое гадание — для этого на Рождество, Святки и Старый Новый год, в полночь, нужно просто выйти за порог своего дома. Судьбу предскажут первые звуки, которые вы услышите.

Если услышите звон колоколов - быть вам счастливой невестой, веселый мужской голос — суженый уже спешит к вам, а если ссору или разговор на повышенных тонах - ваша личная жизнь в этом году вряд ли устроится.

Другие гадания

На Рождество, Святки и Старый Новый год гадали и на снах. На ночь съедали что-то соленое, и ложились спать, не запивая водой. Тот, кто во сне даст напиться и будет вашим супругом.

С помощью гадания можно узнать и характер будущего супруга. Возьмите четыре одинаковые чашки с водой. В первую положите ложку меда, во вторую — лимонной кислоты, в третью - соли, а в четвертую — вина.

Перемешайте содержимое чашек, поставьте на поднос и накройте толстой салфеткой. Затем покрутите поднос с закрытыми глазами, чтобы не знать содержимое чашек.

Выключите в комнате свет, снимите салфетку со стаканов и, выбрав один из них, выпейте один глоток. Если вам попался стакан с медом, то ваш муж будет обладать великолепным характером, с солью - предстоит пролить немало слез, с кислотой — ждет унылая скучная жизнь. Стакан с вином говорит, что высока вероятность, что ваш благоверный будет слишком много выпивать.

Гадание на пол будущего ребенка проводили с иглой или кольцом. Кольцо опускали в стакан, иглой протыкали шерстяную ткань, а затем подвешивали предмет на волоске или нитке и медленно опускали возле руки мужчины. Родится девочка, если игла или кольцо начинали совершать круговые движения, а если маятникообразные — мальчик, если предметы не двигались — детей не будет.

По другому гаданию нужно взять обручальное кольцо, положить накануне Рождества и Старого Нового года в блюдце с водой и заморозить. Когда погружаете колечко в воду, задайте вопрос о будущих детях.

Утром достаньте блюдце с кольцом и посмотрите, какой узор образовал лед на поверхности воды: если она ровная и гладкая, детей ждать не стоит. Если появились бугорки — будет сын, если маленькие впадины — скорей всего, дочка.

Девушка, которая никак не может выйти замуж, должна обойти церковь 12 раз в полночь в крещенский сочельник. В старину верили, что этот несложный ритуал может разорвать кольцо одиночества.

Крещенский Сочельник – завершающий день святочных гаданий. Молодые в эту ночь проводили последние гадания. По обычаю, в Крещенскую ночь используют те же гадания, что и на Рождество, Святки и Старый Новый год.

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