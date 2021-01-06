Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2021 года

По православному церковному календарю 6 января 2021 года отмечают Навечерие Рождества Христова или Рождественский Сочельник, последний день поста перед Рождеством Спасителя

По церковному календарю 6 января отмечают день памяти Святых Евгении, Клавдии, Прота, Иакинфа и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Рождественский Сочельник

По церковному календарю 6 января отмечают Рождественский Сочельник или Навечерие Рождества Христова – предпразднество, последний день поста перед Рождеством Сына Божьего.

По православному церковному календарю Рождество Христово празднуют 7 января.

Рождественский пост установлен в древние времена с тем, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и встретили Рождество Спасителя с чистым сердцем.

Богослужебное название рождественского Сочельника – навечерие, оно длиннее и торжественнее, чем обычное. Служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром. После литургии на середину храма выносится свеча – перед ней священники поют тропарь Рождества, так как она символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос.

Священнослужители считают, что предпразднество, специально выделенное в церковном календаре и необычная служба помогает верующим приблизиться к пониманию того, что произошло в ночь, следующую за Сочельником две тысячи лет назад.

Святые мученики

По церковному календарю 6 января поминают преподобномучеников Евгению, Прота, Иакинфа и мученицу Клавдию, пострадавших за веру в III веке.

Евгения родилась в богатой и знатной семье в Риме, но жила в Александрии, куда ее отца император Коммод (180-192) отправил наместником Египта.

Многие знатные юноши добивались руки доброй, красивой и образованной девушки. Но Евгения вступать в брак не хотела. Она в тайне от родителей переодевшись в мужскую одежду и в сопровождении двух рабов – Прота и Иакинфа, ушла в мужской монастырь.

В обители все трое приняли крещение от епископа Элия, которому в видении было открыто кто на самом деле молодой юноша и благословил ее в образе монаха Евгения.

Однажды молодая вдова, воспылав страстью к юному иноку, отвергнувшего ее любовь, обвинила его в попытке изнасилования. Представ перед правителем Египта, то есть своим отцом, Евгения вынуждена была открыть свою тайну. Родные обрадовались, найдя дочь, которую долго оплакивали и приняли крещение.

По доносу язычников, отца Евгении сместили с поста правителя, а христиане Александрии избрали его своим епископом. Новый правитель подослал к святителю убийц – епископ мученически скончался от ран, нанесенных ему во время уединенной молитвы.

Овдовев, Клавдия с дочерью уехала в свое поместье, находившееся недалеко от Рима, где Евгения продолжила иноческую жизнь. Клавдия, устроив странноприимный дом, служила вдовам, а дочь многих обратила в истинную веру.

Через несколько лет император Галлиен (260-268) вновь начал преследование христиан – многих из них приютили Святые Клавдия и Евгения. За это их схватили и подвергли жестоким пыткам. Евгению казнили в праздник Рождества Христова. Вскоре после этого казнили и Клавдию, а мучеников Прота и Иакинфа обезглавили. Произошло это в 262 году.

Именины

По церковному календарю 6 января именины отмечают Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников