Что такое Святки 2021: приметы, традиции и обычаи народного праздника

Святки у православных христиан начинаются 7 января и заканчиваются в Крещенский Сочельник 18 января – по церковному уставу это "сплошной" период без постных дней. С веселым, народным праздником связано много традиций и обычаев, а некоторые из них сохранились по сей день.

Sputnik Грузия рассказывает, что такое Святки и какие приметы, традиции и обычаи связаны с народным праздником.

Что за праздник Святки?

По одной из версий, праздничный период назвали Святки потому, что все 12 дней были освящены великим событием Рождества Христова – рождением и прославлением Спасителя человечества.

© photo: Sputnik / Aleksandr Kondratuk Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области

Святки упоминают церковные уставы еще в VI веке, которые в эти дни запрещали пост, коленопреклонение и таинство брака. Хотя историки говорят, что греческие христиане даже в IV веке праздновали две недели после Рождества.

Особое внимание в те далекие времена уделялось тому, чтобы на Святки радовались все – бедняки, рабы и даже заключенные. В Византии, по обычаю, на Святки помогали бедным, а также еду и подарки приносили в больницы и тюрьмы. О Святках, как об особом послерождественском празднике, упоминают христианские богословы Григорий Нисский и Ефрем Сирин.

Традиции и обычаи

На Святки славяне по традиции помогали бедным и немощным, а также обменивались подарками. Обычай дарить подарки на Святки восходит своими корнями к событиям Вифлеемской ночи, когда волхвы принесли в дар новорожденному Спасителю золото, ладан и смирну.

© photo: Sputnik / Aleksandr Kondratuk Святки в казачьем поселке Черноречье Челябинской области

Хозяйки на Святки по традиции накрывали столы, готовили вкусные угощения. По обычаю, блюд обязательно должно быть 12 – по числу апостолов. А дети и молодежь в народный праздник занимались колядованием или славлением – наряжаясь в различные костюмы, ходили к односельчанам в гости с большой самодельной рождественской звездой и распевали церковные песнопения и колядки – духовные песенки, посвященные Рождеству.

Много традиций и обычаев связаны со Святками, в том числе и подкладывать монетку в праздничный пирог. По обычаю, кому счастливая монетка попадется, тот весь год будет удачлив.

Двенадцатидневный период Святок завершался традиционным купанием в проруби на Крещение.

Приметы народного праздника

Много примет связанно со Святками, например, чтобы год был удачным, в Рождественский Сочельник все старались вести себя за столом сдержано и как можно меньше разговаривать. А сажать незамужних и неженатых молодых людей на угол стола – плохая примета, считалось, что они никогда не создадут свою семью.

© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk Девушка гадает во время святок в Челябинске

Снег в Рождественский Сочельник – хорошая примета, указывающая, что год будет урожайный, а капитал в семье будет только расти. По приметам в семье ожидается гармония, любовь и взаимопонимание, если мороз и холод будут в Рождество.

Год пройдет счастливо, если каша в Старый Новый год получилась рассыпчатой и вкусной, а если подгорала – старались как можно быстрее выбросить, чтобы избежать беды в семье.

Давать взаймы в Старый Новый год – плохая примета. Весь год можно провести должником. А пасмурная и влажная погода на Крещение – хорошая примета, предвещающая обильный урожай.

Материал подготовлен на основе открытых источников