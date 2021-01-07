Какой сегодня церковный праздник: 7 января 2021, Рождество Христово

По православному церковному календарю 7 января 2021 года отмечают Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников

Sputnik Грузия рассказывает о церковном празднике Рождестве Христовом, который празднует весь христианский мир.

Рождество Христово

По православному церковному календарю 7 января отмечают Рождество Христово. В этот день родился Иисус Христос – сын Божий.

Согласно Евангелию, Мария – мать Иисуса, и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем из Назарета, выполняя приказ правителя Августа явиться всем на перепись населения.

Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, так как все места в гостиницах Вифлеема были заняты в связи с переписью. Пресвятая Дева родила Сына Божьего в пещере, спеленала Богомладенца и положила в кормушку для скота – ясли.

photo: courtesy of Patriarchate of Georgia Икона Рождества Христова

Первыми поклонились Богомладенцу пастухи – они узнали весть о рождении Спасителя мира от ангелов. Новорожденному Иисусу поклонились и древние мудрецы, достигшие Вифлеема, следуя за путеводной звездой.

В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая, согласно восточным пророчествам, означала время пришествия в мир Сына Божьего – Мессии, которого иудейский народ ждал.

Волхвы принесли Сыну Божьему дары Востока – золото, ладан и смирну, которые имели глубокий смысл.

В частности, золото принесли как царю в виде дани, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен умереть, так как смирной помазывали умерших в те далекие времена.

Традиция изготавливать Вифлеемскую звезду и украшать ею новогоднюю елку пришла с тех давних времен.

В церковном календаре Рождество Христово как отдельный праздник появился в IV веке. До этого Рождество Христово, которое соединялось с праздником Крещения, праздновали 6 января – этот праздник был известен под именем Богоявления.

Впервые Рождество Христово было отделено от Крещения в 337 году. Папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря, как дату Рождества Христова. Перенося праздник на 25 декабря, Церковь хотела создать противовес языческому культу солнца и предохранить от участия в нем верующих.

С тех пор весь христианский мир отмечает Рождество Христово 25 декабря, в том числе и православная церковь, но по старому стилю, то есть 7 января.

Армянская Апостольская Церковь составляет исключение – она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.

Материал подготовлен на основе открытых источников