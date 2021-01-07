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Верующие у иконы Пресвятой Богородицы в Метехской церкви

Праздник Собор Пресвятой Богородицы 2021: традиции и обычаи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы 8 января – на следующий день после праздника Рождества Христова

Православные в праздник Собора Пресвятой Богородицы обращаются с хвалебными и благодарственными песнями к Деве Марии, даровавшей жизнь Спасителю.

Sputnik Грузии рассказывает о традициях и обычаях праздника Собор Пресвятой Богородицы.

Собор Пресвятой Богородицы

Церковь, прославляя Деву Марию, родившую Богомладенца, в праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминает бегство Святого Семейства в Египет.

Верующие в церкви
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В праздник вспоминают Святых, имеющих непосредственное отношение к Рождеству Христову, поэтому его называют Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день почитают Святого Иосифа Обручника – старца, свято хранившего девственность Девы Марии, которая должна была родить Спасителя.

Иосиф помогал избранной Деве. Он первым увидел Богомладенца и помог Богородице бежать в Египет от Ирода и его приспешников.

Обручник многим пожертвовал для того, чтобы Спаситель смог исполнить свое предназначение.

В праздник также вспоминают царя Давида – прямого родственника Христа, и брата Спасителя – Святого Иакова, сына Иосифа Обручника от первого брака, сопровождавшего Богородицу и Богомладенца вместе со своим отцом во время бегства в Египет.

Традиции и обычаи

Праздник имеет древнее происхождение – Собор Пресвятой Богородицы относится к ранним временам Христианской Церкви. Деву Марию постоянно прославляли в Рождество Христово.

Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова решили в VII веке. Решение об этом записали в 79 правиле VI Вселенского Собора в 681 году.

Собор пресвятой Богородицы – семейный праздник, по обычаю, его празднуют с родными и близкими.

В праздник верующие по традиции с утра идут в церковь и читают благодарственные молитвы Деве Марии, за ее особый вклад в историю христианства.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Праздник, связанный с Божьей Матерью, для женщин на Руси считался важнее, чем Рождество Христово.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы по традиции женщины ходили по домам с поздравлениями и пели колядки – рождественские гимны.

Женщины в праздник, по обычаю, пекли хлеб и пироги, которые несли в церковь для освещения. После освящения часть угощений оставляли у алтаря, а часть – несли домой. Пирогами угощали рожениц.

В деревнях в праздник по традиции родители готовили разные блюда и отправлялись в гости к повитухе, которая принимала роды. Также в Собор Пресвятой Богородицы, по обычаю, варили кашу.

В старину верили, если в праздник будут работать беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, то ребенок родится с физическими недостатками.

В Собор Пресвятой Богородицы, по обычаю, проводили панихиды и обеды по усопшим – согласно поверью, в ночь на 8 января покойники собираются в церквях, а усопшие священники проводят службу.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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