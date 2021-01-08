Какой сегодня церковный праздник: 8 января 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Собор Пресвятой Богородицы
По церковному календарю, 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы - праздник православная церковь отмечает на следующий день после Рождества Христова.
Собором Пресвятой Богородицы праздник называется, потому что в этот день почитают Святых, имеющих непосредственное отношение к празднику Рождества Христова.
Вспоминают в этот день Святого Иосифа - старца, который на протяжении долгого времени помогал Деве Марии. Он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.
Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида - прямого родственника Христа, и Святого Иакова, брата Спасителя, сына Святого Иосифа Обручника от первого брака.
Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве в Египет.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение – его установили в ранние времена Христианской Церкви.
Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова было решено на VI Вселенском Соборе, который состоялся в 681 году.
Епископ Сардийский
По церковному календарю, 8 января поминают священномученика Евфимия, епископа Сардийского, пострадавшего за веру.
За добродетельную жизнь будущего Святого избрали епископом Сардийским в период правления византийского императора Константина Багрянородного (780 - 797) и императрицы Ирины (797 - 802).
Святителя, когда на престол взошел иконоборец Никифор I (802 - 811), вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился, а затем в город Асс.
Епископа Евфимия безуспешно принуждал отказаться от иконопочитания и Михаил II Косноязычный (820 - 829). В третий раз священномученика сослали на остров Крит. Жестоким пыткам подверг Святого император-иконоборец Феофил (829 - 842) - через несколько дней святитель Евфимий скончался.
Константин Синадский
По церковному календарю, 8 января поминают преподобного Константина Синадского, жившего в VIII веке.
Родился будущий Святой в городе Синад в еврейской семье. С детства он заинтересовался христианской верой и в ранней юности ушел от родителей в обитель, где был крещен с именем Константин и принял постриг. Прожив богоугодную жизнь, преподобный мирно скончался.
Еварест Студит
По церковному календарю, 8 января поминают преподобного Евареста Студита.
Родился будущий Святой в знатной семье в Галатии. С юных лет Еварест стремился к монашеской жизни. Удалившись в Студийский монастырь, он строго постился и молился, а также носил железные вериги. Преподобный скончался в 825 году – ему было 75 лет.
Именины
По церковному календарю, 8 января именины отмечают Августа, Анфиса, Агриппина, Мария, Александр, Василий, Дмитрий, Григорий, Ефим, Исаак, Леонид, Константин, Михаил, Никодим и Николай.
Материал подготовлен на основе открытых источников