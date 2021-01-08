Какой сегодня церковный праздник: 8 января 2021

По православному церковному календарю, 8 января 2021 отмечают Собор Пресвятой Богородицы, а также день памяти Святых Евфимия, Евареста, Константина и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Собор Пресвятой Богородицы

По церковному календарю, 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы - праздник православная церковь отмечает на следующий день после Рождества Христова.

Собором Пресвятой Богородицы праздник называется, потому что в этот день почитают Святых, имеющих непосредственное отношение к празднику Рождества Христова.

Вспоминают в этот день Святого Иосифа - старца, который на протяжении долгого времени помогал Деве Марии. Он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.

Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Люди у иконы Божьей Матери в храме Самеба

В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида - прямого родственника Христа, и Святого Иакова, брата Спасителя, сына Святого Иосифа Обручника от первого брака.

Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве в Египет.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение – его установили в ранние времена Христианской Церкви.

Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова было решено на VI Вселенском Соборе, который состоялся в 681 году.

Епископ Сардийский

По церковному календарю, 8 января поминают священномученика Евфимия, епископа Сардийского, пострадавшего за веру.

За добродетельную жизнь будущего Святого избрали епископом Сардийским в период правления византийского императора Константина Багрянородного (780 - 797) и императрицы Ирины (797 - 802).

Святителя, когда на престол взошел иконоборец Никифор I (802 - 811), вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился, а затем в город Асс.

Епископа Евфимия безуспешно принуждал отказаться от иконопочитания и Михаил II Косноязычный (820 - 829). В третий раз священномученика сослали на остров Крит. Жестоким пыткам подверг Святого император-иконоборец Феофил (829 - 842) - через несколько дней святитель Евфимий скончался.

Константин Синадский

По церковному календарю, 8 января поминают преподобного Константина Синадского, жившего в VIII веке.

Родился будущий Святой в городе Синад в еврейской семье. С детства он заинтересовался христианской верой и в ранней юности ушел от родителей в обитель, где был крещен с именем Константин и принял постриг. Прожив богоугодную жизнь, преподобный мирно скончался.

Еварест Студит

По церковному календарю, 8 января поминают преподобного Евареста Студита.

Родился будущий Святой в знатной семье в Галатии. С юных лет Еварест стремился к монашеской жизни. Удалившись в Студийский монастырь, он строго постился и молился, а также носил железные вериги. Преподобный скончался в 825 году – ему было 75 лет.

Именины

По церковному календарю, 8 января именины отмечают Августа, Анфиса, Агриппина, Мария, Александр, Василий, Дмитрий, Григорий, Ефим, Исаак, Леонид, Константин, Михаил, Никодим и Николай.

Материал подготовлен на основе открытых источников