Какой сегодня церковный праздник: 10 января 2021

По православному церковному календарю 10 января 2021 отмечают день памяти Святых Никанора, Прохора, Тимона, Пармена, Гликерии, Феофила, Зинона, Мардония, Дорофея, Индиса, Мигдония, Горгония, Ефимия, Петра, Никострата, Агафия, Домны, Антония и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы

По церковному календарю 10 января отмечают день памяти апостолов от 70-ти Никанора, Прохора, Тимона и Пармена – они входили в число первых диаконов Церкви.

В книге "Деяния Апостолов" рассказывается, что 12 апостолов избрали семь диаконов из числа 70-ти учеников Спасителя. Диаконы стали их помощниками. Прохор, сопровождавший вначале Святого Петра, был потом спутником Иоанна Богослова.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Икона "Двенадцать апостолов"

Прохор отправился вместе с евангелистом в ссылку на остров Патмос, где записал Апокалипсис о конечных судьбах мира - откровение, бывшее апостолу Иоанну. Он мученически погиб в Антиохии.

За проповедь Евангелия Никанора казнили в Иерусалиме, Тимона - в Аравии, а Пармена - в Македонии.

Святые мученики

По церковному календарю, 10 января поминают 20 тысяч мучеников, в том числе Гликерию, Феофила, Зинона, Мардония, Мигдония, Дорофея, Индиса, Горгония, Ефимия, Агафия, Петра, Никострата, Домну, Антония и других, пострадавших в Никомидии за веру во время правления императора Максимиана (284 - 305).

Император Максимиан в начале IV века приказал разрушать христианские храмы, сжигать Богослужебные книги и всех христиан лишать гражданских прав и должностей.

Епископом города Никомидии в это время был Святой Кирилл – он проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами.

Во дворце императора жила языческая жрица Домна. Прочитав в отсутствие Максимиана о Деяниях апостолов и Послания первоверховного апостола Павла, она загорелась желанием познакомиться с христианским учением. Тайно посетив в сопровождении верного слуги Индиса епископа Кирилла, Домна вместе с ним приняла крещение и стала помогать бедным.

Домну, которая больше не хотела жить с язычниками и притворилась безумной, удалили из дворца. Сначала она поселилась в женском монастыре, затем при помощи игуменьи обстригла волосы и покинула его, переодевшись в мужское платье.

Император, вернувшись, приказал разыскать свою жрицу. Воины разорили обитель, а сестер бросили в темницы на поругания и мучения, но ни одна из них не подверглась осквернению.

В 302-м в праздник Рождества Христова около 20 тысяч христиан собралось в соборной церкви Никомидии. Император послал глашатая в храм и повелел, чтобы все христиане вышли из церкви и принести жертву идолам, в противном случае грозил сжечь храм вместе с молящимися.

Несмотря на угрозы, все присутствовавшие поклониться идолам отказались. И пока язычники, по приказу императора, готовились поджечь церковь, епископ Анфим, совершавший Богослужение, крестил тех, кто готовился пройти таинство Крещения, и всех причастил Святых Тайн. В огне погибли все 20 тысяч молящихся.

Святая Домна, вернувшись в город, долго плакала на пожарище. Затем пошла на берег моря, где рыбаки сетями вытянули из воды тела мучеников Горгония, Индиса и Петра. После погребения она ежедневно совершала на могилах каждение.

Когда императору донесли о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить ему голову. Вместе с Домной казнили и мученика Евфимия.

Именины

По церковному календарю, 10 января именины отмечают Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Иосиф, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай, Никодим, Петр, Симон, Феоктист, Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников