Всемирный День "спасибо" 2021: история праздника

Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) - самый вежливый день в году, празднуют 11 января

Вежливость ценили во все времена - каждый человек прекрасно осознает значение хороших манер и их необходимость в повседневной жизни.

Хотя большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле.

Слова признательности имеют чарующую силу, так как люди, говоря "спасибо", передают друг другу свое внимание, положительные эмоции и радость. Поэтому психологи рекомендуют выражения благодарности говорить как можно чаще - от чистого сердца и с улыбкой на устах.

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника Всемирный день "спасибо", о пользе этого волшебного слова, а также о связанных с ним интересных фактах.

История праздника

Всемирный день "спасибо" учредили по инициативе Юнеско и ООН – праздник напоминает жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки.

Впервые выражение "спасибо" зафиксировали в словаре-разговорнике, изданном в 1586-м в Париже. Примерно в это же время появился русский аналог способа выражать признательность — слово "спасибо", это сокращение от фразы "Спаси Бог", которой на Руси выражали благодарность.

Это говорит о том, что как русское "спасибо", так и "спасибо", произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют для культуры любого народа чрезвычайно важное значение.

Многие празднуют Всемирный день "спасибо" с превеликим удовольствием и с большим размахом.

Во многих городах, по традиции, в праздник проводят ярмарки, конкурсы, образовательные акции и множество других развлекательных мероприятий. Но из-за пандемии коронавируса, свирепствующей во всем мире, массовые мероприятия в 2021 году не проводятся.

О важности благодарности во Всемирный день "спасибо" говорят и в образовательных учреждениях - активисты в праздник рассказывают о культурных традициях, хороших манерах и этике.

На благотворительных акциях во Всемирный день "спасибо" собирают средства для нуждающихся. Люди в праздник стараются быть предельно вежливыми - говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками с надписью: "Спасибо!"

Волшебные свойства

Психологи считают, что слово "спасибо" обладает волшебными свойствами - может согреть своей теплотой и успокоить, это своеобразное устное "поглаживание", столь необходимое как детям, так и взрослым. Именно поэтому учить вежливости нужно с детства.

Специалисты считают, что слова признательности улучшают здоровье всем — и тому, кто их произносит, и тому, к кому они обращены. Но помните, что принести пользу может только истинная благодарность, идущая от чистого сердца, отсюда и выражение – "благо дарю".

Волшебное слово "спасибо" положительно влияет как на эмоциональное состояние человека, так и его умственную деятельность. Выражение "спасибо" легко применять в жизни – это простое и искреннее слово является проводником установления теплых отношений.

Для выживания, как писала известный американский психолог Вирджиния Сатир, людям нужно четыре объятия в день, для поддержки — восемь объятий, а для роста — двенадцать.

Так что почаще говорите магическое слово "спасибо", дарите частицу своего душевного тепла, и добро обязательно вернется к вам "бумерангом".

Интересные факты

Признательность не должна быть условной, поэтому, говоря "спасибо", смотрите человеку прямо в глаза.

Признательность не принесет никому радость, если благодарить в состоянии раздражения.

Староверы не используют слово "спасибо", избегая его в своей речи, так как считают, что оно родилось из словосочетания "спаси Бай". Бай — имя одного из языческих богов.

Помните, что признательность обладают волшебными свойствами — с ее помощью люди дарят друг другу радость, выражают внимание и передают положительные эмоции, то, без чего наша жизнь стала бы скудной и серой.

Поэтому не скупитесь на добрые и теплые слова, поблагодарите всех, кто рядом с вами, кого любите и цените, и не только в праздник.

Говоря "спасибо", мы выражаем признательность самой Судьбе, Богу, пронизывая светом и теплом не только того, к кому обращаемся, но и свою собственную ауру.

По своей этимологии, слово "спасибо" несет в себе символ удачи, знак рождения, связь земли и неба, а также мужской и женской сущности. И слово, произнесенное с искренней интонацией, активирует заложенный в него смысл, и подарит бездну позитива и добра.

Благодарность в Индии выражают не словами, а добрым отношением и улыбкой, а в Японии - поклоном.

Всемирным день "спасибо" не единственный вежливый праздник – ежегодно 21 сентября мы празднует Всемирный день благодарности (World Gratitude Day).

Материал подготовлен на основе открытых источников