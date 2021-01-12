Какой сегодня церковный праздник: 12 января 2021

По православному церковному календарю 12 января 2021 отмечают день памяти Святых Иосифа, Иакова, Давида, Тимона, Анисии, Зотика и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иосиф Обручник

По церковному календарю 12 января поминают Святого Иосифа Обручника, происходившего из рода царя Давида.

В первом браке у будущего Святого было четыре сына и две дочери. Иосиф, овдовев, жил в строгом воздержании. Восьмидесятилетним старцем он был избран первосвященниками хранителем девства Девы Марии, давшей обет безбрачия.

Архангел открыл Иосифу Обручнику тайну воплощения Сына Божья от Девы Марии, а также предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет с Богородицей и Младенцем. Скончался Святой в возрасте около ста лет.

Брат Господень

По православному церковному календарю 12 января поминают апостола Иакова – старшего сына Иосифа Обручника от первого брака.

По преданию, Иаков сопровождал Святое Семейство при бегстве в Египет, где служил им до возвращения в Иудею. Верный ученик Христа после Вознесения Господня был первым Иерусалимским епископом. Он пользовался великим уважением не только среди христиан, но и среди иудеев.

Святитель мученически умер за Спасителя. Святого сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа.

Пророк Давид

По церковному календарю 12 января поминают Святого царя и пророка Давида – предка Господа по плоти.

Давид – младший сын Иессея, в юности пас стада овец, принадлежавшие отцу. Он был глубоко верующим и с Божьей помощью в единоборстве одолел великана Голиафа во время нашествия филистимлян, что решило исход войны в пользу израильского народа.

Давид – любимец народа, после гибели царя Саула и его сына Давида был провозглашен царем южной части израильского государства, а после убийства второго сына Саула – царем всего Израиля. Он устроил новую столицу – Иерусалим (Город мира), а в ней – новую скинию (переносное святилище Бога). Умер царь в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя – Мессии.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 12 января поминают Святого Тимона – апостола из числа 70-ти учеников Спасителя.

Тимон был одним из семи диаконов, поставленных апостолами для помощи бедным христианским вдовам. Впоследствии он был избран епископом в городе Бостре Аравийском, многих обратил в истинную веру и мученически скончался. Его бросили в раскаленную печь.

Анисия Солунская

По церковному календарю 12 января поминают мученицу Анисию, жившую в городе Солуни (Фессалоники) во время правления Максимиана (284-305).

Родилась будущая Святая в благочестивой семье. После смерти родителей, Анисия раздала имущество нищим и проводила жизнь в посте и молитве. Во время преследования христиан Максимиан издал эдикт, дающий право всякому безнаказанно убивать христианина.

Однажды, когда Анисия шла на молитву в храм, воин-язычник, остановив ее, потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник. Святая отказалась и воин пронзил мученицу мечем.

Зотик сиропитатель

По церковному календарю 12 января поминают священномученика Зотика, сиропитателя, жившего в IV веке.

Зотик – знатный и богатый римлянин, служил у Константина Великого (306-337). Будущий Святой переселился в Константинополь, когда царь столицу перенес туда из Рима. Но вскоре он принял священный сан и стал принимать и кормить в своем доме нищих и странников.

Получив деньги от Константина Великого, Святой устроил странноприимный дом и больницу, где принимал прокаженных, которых выкупал у воинов, топивших больных по приказу в море.

Когда на престол вступил сын Константина Великого – Констанций (337-361), последователь арианского учения, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. Ему донесли, что Святой получил большие деньги от покойного императора.

Констанций, увидев больницу и странноприимный дом, устроенные на императорские деньги, разгневался, так как считал, что Зотик на полученные от его отца деньги приобрел драгоценности и хотел их получить обратно.

По приказу императора Святого привязали к диким мулам, которые влачили его по камням, пока он не умер.

Именины

По церковному календарю 12 января именины отмечают Анисья, Ирина, Мария, Федосья, Федора, Антон, Даниил, Лев и Макар.

Материал подготовлен на основе открытых источников