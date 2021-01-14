Нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим: советы врачей

Вопрос - нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим, остается актуальным, так как однозначного ответа на него нет

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Вакцинация против смертельного вируса, принесшего страх и неопределенность в жизнь людей на всей планете, проводится уже во многих странах.

Прививаться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний, если в течение последнего месяца они не болели ОРВИ и не делали прививок. Не вакцинируются беременные женщины и кормящие грудью.

Вопрос - нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим, остается актуальным, так как однозначного ответа на него нет.

Учитывая актуальность вопроса, Sputnik Грузия представляет советы врачей о том, нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим.

Нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим?

Переболевшим коронавирусом, по совету некоторых врачей, не нужно прививаться как минимум год, так как иммунитет у перенесших COVID-19 держится в течение этого периода. Медики считают, что переболеть коронавирусом эффективнее, хотя когда иммунитет вырабатывается лучше, пока достоверно не известно.

ВОЗ рекомендует прививаться людям, переболевшим коронавирусом более шести месяцев назад, а тем, кто переболел позже и имеет естественную защиту от вируса, – перенести прививку на более отдаленные сроки.

Прививаться от коронавируса, по совету врачей, тем, кто уже переболел COVID-19, можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны", подразумевающих, что результат теста и не положительный, и не отрицательный.

Советы врачей расходятся и в том, как часто нужно проверять уровень антител у переболевших коронавирусом, число которых постепенно снижается: одни считают раз в полтора месяца, другие – в три.

Некоторые врачи полагают, что наличие антител не является противопоказанием к вакцинации, и переболевшие коронавирусом люди могут привиться от него, если у них нет противопоказаний и с момента любого другого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Они отмечают, что на сегодняшний день не известно о каких-либо опасных осложнениях у тех, кто сделал прививку, не зная о бессимптомной болезни или уже перенесенном коронавирусе.

По совету других врачей, вакцинироваться переболевшим не только можно, а даже нужно — это подстегнет иммунитет. Но они советуют не торопиться и не прививаться тем, кто переболел в последние три месяца.

Но есть и такие специалисты, которые говорят, что переболевшим коронавирусом опасно прививаться, так как в организме человека при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма.

Поэтому Минздрав России призывает переболевших коронавирусом россиян не записываться на прививку, так как нужно больше времени и информации о повторной заболеваемости пациентов, перенесших COVID-19, для решения вопроса о их вакцинации. А подходы к вакцинации переболевших россиян будут выработаны по мере поступления соответствующей информации.

В то же время в Минздраве считают, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной, если вирус сохранится в популяции или мутирует. В этом случае прививаться будет рекомендовано всем жителям, в том числе тем, кто ранее переболел коронавирусом.

Материал подготовлен на основе открытых источников