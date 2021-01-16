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Церковь Святой Троицы

Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 16 января 2021 отмечают день памяти Святых Малахия, Гордия и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Малахия

По церковному календарю 16 января поминают пророка Малахия, жившего за 400 лет до Рождества Христова.

Будущий Святой жил во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена. Малахия – последний ветхозаветный пророк, поэтому его называют "печатью пророков".

Монахиня держит зажженную свечу во время праздничной Пасхальной службы в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
© REUTERS / David Mdzinarishvili
Монахиня держит зажженную свечу во время праздничной Пасхальной службы в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба

Малахией, что значит "ангел" или "вестник", его прозвали за душевную доброту и благочестие. Пророческая книга Святого входит в канон Священных книг. В ней он обвинял иудеев, предсказывая пришествие Спасителя, Его Предтечи и последний Суд.

Мученик Гордий

По церковному календарю 16 января поминают мученика Гордия, пострадавшего за веру в начале IV века.

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Родился будущий Святой в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской в конце III века. Став взрослым Гордий поступил на военную службу. Мужественного и искусного воина вскоре назначили сотником.

Во время преследования христиан, оставив мир, он удалился в пустыню, чтобы постом и молитвой приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя.

Гордия схватили, когда он выступил в защиту христиан перед префектом города – мученику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 320 году.

Именины

По церковному календарю 16 января именины отмечают Ирина и Гордей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник


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