Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2021

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Пророк Малахия
По церковному календарю 16 января поминают пророка Малахия, жившего за 400 лет до Рождества Христова.
Будущий Святой жил во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена. Малахия – последний ветхозаветный пророк, поэтому его называют "печатью пророков".
Малахией, что значит "ангел" или "вестник", его прозвали за душевную доброту и благочестие. Пророческая книга Святого входит в канон Священных книг. В ней он обвинял иудеев, предсказывая пришествие Спасителя, Его Предтечи и последний Суд.
Мученик Гордий
По церковному календарю 16 января поминают мученика Гордия, пострадавшего за веру в начале IV века.
Родился будущий Святой в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской в конце III века. Став взрослым Гордий поступил на военную службу. Мужественного и искусного воина вскоре назначили сотником.
Во время преследования христиан, оставив мир, он удалился в пустыню, чтобы постом и молитвой приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя.
Гордия схватили, когда он выступил в защиту христиан перед префектом города – мученику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 320 году.
Именины
По церковному календарю 16 января именины отмечают Ирина и Гордей.
Материал подготовлен на основе открытых источников