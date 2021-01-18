Какой сегодня церковный праздник: 18 января 2021

По православному церковному календарю, 18 января 2021 отмечают Крещенский Сочельник - предпразднество, последний день перед Крещением Господним

По церковному календарю 18 января отмечают день памяти Святых Феопемпта, Феоны, Синклитикии, Михея, Аполлинарии, Фостирия, Мины, Григория и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Крещенский Сочельник

По церковному календарю, 18 января отмечают Крещенский Сочельник или канун Крещения Господня.

В церковной традиции Крещенский Сочельник называется Навечерие Крещения Господня или Богоявления.

Служба в Крещенский Сочельник, по предписаниям церковного Устава, проводится особая - сначала литургия, затем - великая вечерня, а по завершению духовенство освящает воду великим чином.

На Крещение вода освящается дважды: первый раз в Сочельник, а второй - на праздник. Водосвятие в оба дня проходит одинаковым чином, который называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня".

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Переславле-Залесском

Водоосвящение, по традиции, проводят еще на источниках, реках и озерах, в том числе и в проруби. Самая главная народная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.

Пост в Крещенский Сочельник строгий, в принципе, до освящения воды кушать ничего не полагается. Крещенский Сочельник - первый постный день после Рождества. В праздник Крещения Господня поста нет.

Святые мученики

По церковному календарю, 18 января поминают мучеников Феопемпта и Феону, пострадавших во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284–305).

Во время правления Диоклетиана в Никомидии епископом был Святой Феопемпт, который возражая против идолопоклонства, защищал Христову веру.

Святителя призвали к императору и потребовали, чтобы он поклонился языческим идолам. Когда Святой мужественно отказался отречься, его бросили в раскаленную печь. Ночью правитель с отрядом воинов пошел к печи и увидел в ней живого епископа, молящего Господу.

Приписывая свершившееся чудо колдовству, император приказал Святого в течение 22 дней морить голодом и жаждой, но по воле Божьей мученик остался жив и невредим.

Тогда Диоклетиан приказал волшебнику Феоне разрушить чары, которыми, как он полагал, обладает епископ. Волшебник для Святого Феопемпта приготовил яд, вложенный в лепешку. Но яд святителю не навредил.

Во второй раз Феона на мученике испытал действие еще более сильного яда, но видя, что епископ остается невредим, сам уверовал в Христа. Волшебника бросили в темницу вместе с епископом, который крестил его, дав ему имя Синесий, что означает "исполненный разума".

Диоклетиан утром вновь убеждал Святого Феопемпта отречься, но, видя непреклонность святителя, приказал его жестоко пытать, а затем обезглавить. Мученика Феону, отказавшегося принести жертву идолам, закопали живым в глубокий ров. Произошло это в 303 году.

Синклитикия Александрийская

По церковному календарю, 18 января поминают преподобную Синклитикию Александрийскую.

Родилась будущая Святая в богатой семье в Александрии. Прекрасная дева с юных лет мечтала о служении Господу. Отказавшись вступить в брак, она проводила все свое время в посте и молитве.

Раздав нищим имущество после смерти родителей, Святая, приняв иночество, вместе со своей слепой сестрой, скрылась в одной из гробниц, принадлежавших ее родственникам.

Вскоре слава о подвигах Синклитикии распространилась в окрестностях, и много женщин и дев пришли к ней, чтобы жить под руководством Святой. Скончалась преподобная примерно в 350 года – ей было 83 года.

Пророк Михей

По церковному календарю, 18 января поминают пророка Михея, жившего в IX веке до Рождества Христова.

Происходил будущий Святой из колена Ефремова и был современником пророка Илии. Пророка Михея, обвинявшего царя Ахава в идолопоклонстве, посадили в темницу за то, что он предсказал правителю гибель в войне с ассирийцами.

Пророка освободили после гибели Ахава, согласно пророчеству. Святой мученически скончался в IX веке до Рождества Христова.

Преподобная Аполлинария

По церковному календарю, 18 января поминают преподобную Аполлинарию - дочь Анфемия, правителя Греческой империи во время малолетства Феодосия Младшего (408 - 450).

Отказавшись от брака, будущая Святая, отправилась с разрешения родителей поклониться святыням Востока. Прибыв в Александрию из Иерусалима, Аполлинария, тайно от слуг, переодевшись в одежду инока, скрылась в одно болотистое место, где провела несколько лет в строгом посте и молитвах.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини

Затем, по откровению свыше, Святая направилась в скит к Макарию Египетскому, назвавшись иноком Дорофеем. Преподобный Макарий принял ее в число своей братии, и вскоре она прославилась своей подвижнической жизнью.

У Аполлинарии была сестра, страдавшая беснованием. Родители послали ее в скит к преподобному Макарию, который больную привел к иноку Дорофею. По молитве инока девушка исцелилась, но возвратившись домой она вновь подверглась насилию Диавола, который дал ей вид беременной женщины.

Родители девы разгневавшись - они послали воинов в скит, требуя выдать виновника оскорбления дочери. Аполлинария, взяв на себя вину, последовала за воинами в дом своих родителей. Открывшись родителям и исцелив сестру, Святая возвратилась в скит, где вскоре мирно скончалась в 470-м. После смерти Святой открылось, что она была женщиной.

Фостирий пустынник

По церковному календарю, 18 января поминают преподобного Фостирия, жившего в VI веке.

Преподобный Фостирий, пустынник, подвизался на высокой горе. Силой чудотворений и благочестивой жизни, Святой многих предостерег от ересей.

Мина Синайский

По церковному календарю 18 января поминают преподобного Мину Синайского.

Преподобный Мина 50 лет провел в Синайском монастыре. Святой мирно скончался во второй половине VI века.

Григорий Акритский

По церковному календарю, 18 января поминают преподобного Григория Акритского.

Родился будущий Святой в благочестивой семье на острове Крит в 760-м. Когда еретики-иконоборцы стали притеснять православных, Григорий, желая сохранить православную веру, ушел в Селевкию, где жил благочестиво.

Преподобный к 20-ти годам отправился в Иерусалим, где прожил 12 лет, перенося жестокие притеснения от евреев и арабов. Оттуда он переселился в Рим, где и принял постриг.

В Риме Святой Григорий сблизился с епископом Синадским - Михаилом, который взяв преподобного с собой, поместил его в обители на мысе Акрит (Мраморное море), где он и скончался примерно 820-м.

Именины

По церковному календарю, 18 января именины отмечают Аполлинария, Татьяна, Евгения, Григорий, Иосиф, Лукьян, Михей, Матвей, Роман, Сергей, Семен и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников