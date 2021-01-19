03:17 19 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Церковь Святого Николая на территории крепости Нарикала

Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2021 Крещение Господне

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (678)
92210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210119/247511952/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-yanvarya-2020-Kreschenie-Gospodne.html

По православному церковному календарю 19 января 2021 отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников

Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещение Господне, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.

Крещение Господне

По церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного

Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.

Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.

Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.

Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (Сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.

В Крещенский Сочельник пост строгий и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.

Освящение воды в Крещенский сочельник
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Освящение воды в Крещенский сочельник

Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.

Именины

По церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (678)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться