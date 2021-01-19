Прививка от коронавируса: противопоказания и побочные действия

Медики утверждают, что у ковидвакцины имеются определенные побочные действия, как и у любой другой вакцины, что всегда нужно принимать во внимание

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Вакцинация от коронавируса, свирепствующего на нашей планете, началась во многих странах мира - миллионы людей надеются на возможность сделать прививку, чтобы защитить себя от смертоносного вируса.

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В то же время многие опасаются, хорошо ли изучены возможные побочные действия от прививки, и сомневаются в безопасности вакцины, разработанной в кратчайшие сроки, особенно на фоне появляющихся новостей о летальных исходах после вакцинации.

Sputnik Грузия поинтересовался, какие противопоказания и побочные действия у прививки от коронавируса.

Противопоказания и побочные действия

По словам врачей, ощутимые побочные действия после прививки от коронавируса почувствуют очень много людей – это иммунный ответ человеческого организма. Побочные действия могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, как и в случае с другими вакцинами, например от гриппа.

После прививки от коронавируса большинство вакцин вызывают следующие побочные действия - тахикардию, аллергическую реакцию, припухлость в месте укола и слабость.

В целом препараты проходят множество исследований и испытаний - это делает их безопасными и пригодными для использования, но в некоторых случаях они действительно вызывают тяжелые побочные действия.

Так например, вакцина от BioNTech и Pfizer вызывает у некоторых пациентов сильную аллергическую реакцию, были случаи и анафилактического шока. Поэтому власти предупреждают о возможных побочных действиях после прививки, особенно у людей, страдающих аллергией.

Головная боль и припухлость на месте укола – побочные действия, которые может вызвать вакцина AstraZeneca, а небольшая аллергическая реакция бывает от препарата Moderna.

Побочные действия могут возникнуть и после введения российского препарата от коронавируса - Sputnik V. У пациента после прививки может повыситься температура – он может почувствовать слабость, тошноту, головную боль и аллергическую реакцию.

По словам медиков, побочными действиями может сопровождаться применение всех лекарственных средств, но нельзя проблему со здоровьем или болезненное состояние после прививки от коронавируса связывать автоматически с вакцинацией.

Кроме самой вакцины, побочное действие после иммунизации может быть обусловлено другими различными обстоятельствами – случайным совпадением по времени, которое после иммунизации вызовет не связанную с вакцинацией проблему со здоровьем, например простудное заболевание.

Побочные действия после прививки также могут возникнуть по причине неправильного использования вакцины или неправильных технических приемов при ее введении. Поэтому очень важно соблюдать температуру и срок хранения вакцин, предусмотренные дозы и показания, а также установить возможные противопоказания перед вакцинацией.

Важно помнить, что прививку от коронавируса противопоказано делать при проявлении ОРВИ и обострении хронических болезней.

Материал подготовлен на основе открытых источников