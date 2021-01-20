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Метехская церковь. Купол с крестом

Какой сегодня церковный праздник: 20 января 2021 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (680)
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По православному церковному календарю 20 января 2021 отмечают Собор Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня

Иоанн Креститель – величайший из пророков, который завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета.

Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Собор Святого Иоанна Предтечи и почему он упоминается в церковном календаре 20 января.

Собор Иоанна Предтечи

По церковному календарю 20 января 2021 отмечают Собор Иоанна Предтечи – праздник православная церковь отмечает на следующий день после Крещения Господня.

Крещение 2018
© Sputnik / Denis Aslanov
Крещение Господне празднуют в Грузии

Собором Иоанна Предтечи церковный праздник называется потому, что на следующий день после Богоявления православные чтут того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.

В христианской традиции есть такой обычай по завершении великого церковного праздника вспоминать прославляя тех лиц, кто послужил наиглавнейшим образом осуществлению столь важного предшествующего события.

Родился будущий пророк в семье священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) около Хеврона (в Нагорной стране) на юге от Иерусалима. Иоанн по материнской линии был родственником Спасителя и родился раньше Иисуса на шесть месяцев.

Знамением Божьего всемогущества было само рождение Иоанна и указанием на особую миссию будущего пророка, так как он родился у благочестивых супругов, лишенных детей до преклонной старости.

Святой с юных лет жил в дикой пустыне, строгой жизнью готовя себя к великому служению. Носил Предтеча самую простую одежду и питался исключительно растениями, диким медом и акридами (род саранчи).

Икона Усекнование главы Иоанна Предтечи
© photo: Sputnik / Boris Ignatovich
Икона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"

По зову Господа Пророк Иоанн явился в тридцатилетнем возрасте на берега Иордана, чтобы народ приготовить к принятию ожидаемого Мессии. Он крестил людей погружением в воду, призывая покаяться в своих грехах.

Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Иисус Христос – Спаситель мира.

Чудесными явлениями сопровождалось Крещение Спасителя – схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…"

Крещением Иисуса пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.

Именины

По церковному календарю 20 января именины отмечают Иван, Василий и Афанасий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (680)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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