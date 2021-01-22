Какой сегодня церковный праздник: 22 января 2021

По православному церковному календарю, 22 января 2021 отмечают день памяти Святых Полиевкта, Самея, Петра, Евстратия, Филиппа и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Мелитинский мученик

По церковному календарю, 22 января поминают мученика Полиевкта, пострадавшего за веру при императоре Валериане (253 - 259).

Полиевкт служил в армии при императоре Декии (249 - 251). Оставаясь язычником, будущий Святой вел добродетельную жизнь. Когда начали преследовать христиан, Полиевкту приснилось, что Христос, сняв с него одежду, надел другую - светлую. Возгоревшись духом, Святой вышел на городскую площадь и разорвал императорский указ, обязующий всех поклоняться идолам.

Правитель города - тесть Полиевкта, ужаснувшись поступку зятя, заявил, что теперь он должен умереть и отпустил мученика попрощаться с семьей. Слезы жены, умоляющей Святого отречься, не тронули его. Он с радостью преклонил голову под меч и крестился в собственной крови. Произошло это в 259 году – Полиевкт стал первым мучеником в армянском городе Мелитине.

Пророк Самей

По церковному календарю, 22 января поминают пророка Самея, жившего в X веке до Рождества Христова.

Жил будущий Святой при царе Соломоне и его сыне Ровоаме. От лица Божьего пророк запретил Ровоаме воевать против 10 колен Израилевых, отделившихся от Давидовых потомков.

Епископ Севастийский

По церковному календарю, 22 января поминают святителя Петра, епископа Севастийского - брата святителей Василия Великого и Григория Нисского.

Будущего Святого воспитывала старшая сестра - благочестивая Макрина, а в пресвитеры посвятил Василий Великий.

Петра, после смерти Святого Василия поставили епископом Севастии (в Армении). Святитель присутствовал на II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381-м.

Евстратий Чудотворец

По церковному календарю, 22 января поминают преподобного Евстратия, Чудотворца, происходившего из города Тарса.

Будущий Святой ушел тайно из родительского дома к 20 годам и поселился в Авгаровском монастыре на горе Олимп (Малая Азия). В обители, преподобный вел строгую подвижническую жизнь - питался только хлебом и водой, а ночи проводил в молитвах. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря.

Преподобный Евстратий, когда началось преследование христиан при иконоборце Льве Армянине (813 - 820), скрываясь от преследования, скитался в горах и пустынях, а после смерти императора возвратился в обитель.

Перед смертью наставляя иноков, он призвал их постоянно думать о будущей жизни, не привязываясь к земным благам. Он мирно скончался в 821 году – ему было 95 лет.

Митрополит Московский и Всея России

По церковному календарю, 22 января поминают святителя Филиппа, митрополита Московского и Всея России, чудотворца.

Родился будущий Святой в знатной боярской семье в самом начале XVI века. Отец готовил сына к государственной службе, но Филипп с детства отдал предпочтение вере.

До избрания на московскую кафедру, святитель Филипп был игуменом Соловецкого монастыря, где, являясь образцом монашеской жизни, проявил себя хорошим руководителем и хозяйственником.

Митрополитом Московским и всея России он стал в 1566-м и открыто выступал против опричнины царя Ивана IV Грозного, за что и попал в опалу.

Митрополита, лишив сана в 1568 году, отправили в тверской Отроч Успенский монастырь, где он был убит приближенным Иоанна Грозного - Малютой Скуратовым. Произошло это в 1569-м.

Именины

По церковному календарю, 22 января именины отмечают Антонина, Захар, Никандр, Петр, Павел и Филипп.

Материал подготовлен на основе открытых источников