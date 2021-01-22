День Святой Татьяны, покровительницы студентов 2021: история праздника

Православная церковь 25 января поминает Святую мученицу Татьяну - этот праздник в народе называют Татьянин день или День студента

Святую Татьяну считают покровительницей студентов, потому что императорский указ о создании в России первого университета, получившего название Московского, был подписан именно в этот день 266 лет назад.

В День Святой Татьяны именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна. Имя Татиана очень древнее и в переводе с греческого означает "устроительница".

День Святой Татьяны

Святая Татьяна — была одной из первых христианок, которая пострадала за веру при римском императоре Александре Севере в III веке нашей эры. Родилась будущая мученица в знатной римской семье. Отца Татьяны трижды избирали консулом, но будучи тайным христианином, он воспитал дочь преданной Господу и Церкви.

Татьяна, достигнув совершеннолетия, не стала выходить замуж и служила Господу в одном из храмов, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Девушку схватили во время очередных гонений христиан в 226-м.

Язычники дали шанс Татьяне, отказавшись от своей веры, принести жертву идолам, но дева была непреклонна. Святую подвергли жестоким пыткам, но каждый раз после страшных мучений она представала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде.

Много чудес произошло во время пыток – по молитвам Святой прозрели палачи и уверовали во Христа, ангелы защищали мученицу от ударов, а вместо крови из ран Татьяны текло молоко и благоухал воздух.

Силой веры Святая трижды разрушала языческие храмы. А язычники тщетно пытались сломить веру мученицы. Когда огонь не повредил Татьяне, а хищник на арене лизал ноги Святой, вместо того, чтобы ее растерзать, палачи, отчаявшись, казнили деву. А вместе с Татьяной казнили и ее отца.

День Святой Татьяны, как свидетельствует история, занимал особое место среди московских престольных праздников.

История праздника

Указ об основании Московского университета покровитель русской науки и культуры камер-юнкер Иван Шувалов отдал императрице Елизавете Петровне на подпись 25 января в 1755-м. Дату Шувалов выбрал не случайно – это был необычный подарок для его матери — Татьяны, в день ее именин.

История повествует, что камер-юнкер разработал проект нового университета вместе с выдающимся русским ученым и энциклопедистом Михаилом Ломоносовым.

Храм Московского университета имени Святой Татьяны был освящен через 36 лет, и с тех пор она считается покровительницей студентов и педагогов. В разные годы прихожанами церкви Святой Татьяны были Грибоедов, Фонвизин, Тургенев, Пирогов, Тимирязев, Ключевский, братья Аксаковы и многие другие.

День рождения МГУ впервые отметили на его столетие, после чего празднование вошло в традицию и День Святой Татьяны – покровительницы студентов, стал студенческим праздником.

Многие годы официальная часть торжеств включала обедню в университетской столовой, доклад ректора и награждение преподавателей, преуспевших в науках. Ближе к вечеру начинались студенческие гулянья.

Праздничную традицию из Москвы перенял сначала столичный Санкт-Петербург, а потом и другие университетские города и она фактически превратилась в праздник всей российской интеллигенции.

В 1918-м церковь закрыли - с приходом советской власти все чествования в день Святой Татьяны – покровительницы студентов, отменили. В помещениях церкви сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 годы — студенческий театр МГУ.

Храм при Московском университете начал вновь действовать в 1995-м, и День Святой Татьяны – покровительницы студентов снова стали праздновать.

День российского студенчества официально стали праздновать с 2005 года в соответствии с указом президента РФ. А с 2007 года студенческий праздник стал одной из памятных дат России.

Традиции и приметы

В День Святой Татьяны – покровительницы студентов, учащиеся в торжественной обстановке принимают поздравления от преподавателей и руководителей вуза. Самые лучшие студенты удостаиваются президентских поздравлений, а особо отличившимся - вручают грамоты и подарки.

После завершения формальной части начинается неофициальная - одногруппники собираются шумными компаниями, чтобы отметить студенческий праздник с размахом.

В праздник студенты устраивают традиционные массовые гулянья – как и в далеком XIX веке, они пьют водку, веселятся до упаду и запускают фейерверки. В День Святой Татьяны, студенты ходят в церковь, чтобы поставить свечку своей покровительнице и помолиться ей об успешной учебе и просвещении.

Главный праздник студентов связан и с многочисленными приметами, которые в основном связаны с успешной сдачей зимней сессии.

Например, шуточная примета, распространенная среди студентов, связана с призывом "халявы". Считается, что сессия будет успешно сдана, если учащийся, крикнув из окна или с балкона "халява, приди!", в ответ услышит "уже бегу".

Многие считают, что залогом успеха на всех зимних экзаменах станет весело отпразднованный день студента. Самое главное, перед сдачей не прикасаться к конспектам и учебникам, чтобы не спугнуть удачу.

Тем, у кого экзамен назначен на 26 января, рекомендуется не переживать и спокойно отмечать праздник. Согласно примете, после добротного торжества получить плохую оценку невозможно.

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