18:29 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Вид на храм Архангела Михаила

День Святой Татьяны, покровительницы студентов 2021: история праздника

© photo: Sputnik / Yuriy Kaver
Справки
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210122/250679269/Den-Svyatoy-Tatyany-pokrovitelnitsy-studentov-2021-istoriya-prazdnika.html

Православная церковь 25 января поминает Святую мученицу Татьяну - этот праздник в народе называют Татьянин день или День студента

Святую Татьяну считают покровительницей студентов, потому что императорский указ о создании в России первого университета, получившего название Московского, был подписан именно в этот день 266 лет назад.

В День Святой Татьяны именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна. Имя Татиана очень древнее и в переводе с греческого означает "устроительница".

День Святой Татьяны

Святая Татьяна — была одной из первых христианок, которая пострадала за веру при римском императоре Александре Севере в III веке нашей эры. Родилась будущая мученица в знатной римской семье. Отца Татьяны трижды избирали консулом, но будучи тайным христианином, он воспитал дочь преданной Господу и Церкви.

Татьяна, достигнув совершеннолетия, не стала выходить замуж и служила Господу в одном из храмов, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Девушку схватили во время очередных гонений христиан в 226-м.

Католикос Патриарх всея Грузии Илия Второй
© Sputnik / STRINGER
Коронавирус в Патриархии Грузии: что происходит со Святейшим?

Язычники дали шанс Татьяне, отказавшись от своей веры, принести жертву идолам, но дева была непреклонна. Святую подвергли жестоким пыткам, но каждый раз после страшных мучений она представала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде.

Много чудес произошло во время пыток – по молитвам Святой прозрели палачи и уверовали во Христа, ангелы защищали мученицу от ударов, а вместо крови из ран Татьяны текло молоко и благоухал воздух.

Силой веры Святая трижды разрушала языческие храмы. А язычники тщетно пытались сломить веру мученицы. Когда огонь не повредил Татьяне, а хищник на арене лизал ноги Святой, вместо того, чтобы ее растерзать, палачи, отчаявшись, казнили деву. А вместе с Татьяной казнили и ее отца.

День Святой Татьяны, как свидетельствует история, занимал особое место среди московских престольных праздников.

История праздника

Указ об основании Московского университета покровитель русской науки и культуры камер-юнкер Иван Шувалов отдал императрице Елизавете Петровне на подпись 25 января в 1755-м. Дату Шувалов выбрал не случайно – это был необычный подарок для его матери — Татьяны, в день ее именин.

История повествует, что камер-юнкер разработал проект нового университета вместе с выдающимся русским ученым и энциклопедистом Михаилом Ломоносовым.

Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

Храм Московского университета имени Святой Татьяны был освящен через 36 лет, и с тех пор она считается покровительницей студентов и педагогов. В разные годы прихожанами церкви Святой Татьяны были Грибоедов, Фонвизин, Тургенев, Пирогов, Тимирязев, Ключевский, братья Аксаковы и многие другие.

День рождения МГУ впервые отметили на его столетие, после чего празднование вошло в традицию и День Святой Татьяны – покровительницы студентов, стал студенческим праздником.

Многие годы официальная часть торжеств включала обедню в университетской столовой, доклад ректора и награждение преподавателей, преуспевших в науках. Ближе к вечеру начинались студенческие гулянья.

Праздничную традицию из Москвы перенял сначала столичный Санкт-Петербург, а потом и другие университетские города и она фактически превратилась в праздник всей российской интеллигенции.

В 1918-м церковь закрыли - с приходом советской власти все чествования в день Святой Татьяны – покровительницы студентов, отменили. В помещениях церкви сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 годы — студенческий театр МГУ.

Храм при Московском университете начал вновь действовать в 1995-м, и День Святой Татьяны – покровительницы студентов снова стали праздновать.

День российского студенчества официально стали праздновать с 2005 года в соответствии с указом президента РФ. А с 2007 года студенческий праздник стал одной из памятных дат России.

Традиции и приметы

В День Святой Татьяны – покровительницы студентов, учащиеся в торжественной обстановке принимают поздравления от преподавателей и руководителей вуза. Самые лучшие студенты удостаиваются президентских поздравлений, а особо отличившимся - вручают грамоты и подарки.

После завершения формальной части начинается неофициальная - одногруппники собираются шумными компаниями, чтобы отметить студенческий праздник с размахом.

Мусульмане и собор Святой Софии в Стамбуле
© REUTERS / MURAD SEZER
Во время богослужений фрески Святой Софии в Стамбуле скроют занавесами

В праздник студенты устраивают традиционные массовые гулянья – как и в далеком XIX веке, они пьют водку, веселятся до упаду и запускают фейерверки. В День Святой Татьяны, студенты ходят в церковь, чтобы поставить свечку своей покровительнице и помолиться ей об успешной учебе и просвещении.

Главный праздник студентов связан и с многочисленными приметами, которые в основном связаны с успешной сдачей зимней сессии.

Например, шуточная примета, распространенная среди студентов, связана с призывом "халявы". Считается, что сессия будет успешно сдана, если учащийся, крикнув из окна или с балкона "халява, приди!", в ответ услышит "уже бегу".

Многие считают, что залогом успеха на всех зимних экзаменах станет весело отпразднованный день студента. Самое главное, перед сдачей не прикасаться к конспектам и учебникам, чтобы не спугнуть удачу.

Тем, у кого экзамен назначен на 26 января, рекомендуется не переживать и спокойно отмечать праздник. Согласно примете, после добротного торжества получить плохую оценку невозможно.

Материал подготовлен на основе открытых источников



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться