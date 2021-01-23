Как сэкономить в Киберпонедельник 2021: скидки и распродажи с 25 января

Всероссийская распродажа или Киберпонедельник (Cyber Monday) в России проходит в последний понедельник января – в 2021 году праздник шопинга выпадает на 25 января

Зародился термин Киберпонедельник в 2005-м в США, после успешных праздничных распродаж в интернет-магазинах и стал официальным праздником для любителей онлайн-шоппинга.

Что такое Киберпонедельник? День скидок и акций в интернет-магазинах>>

Обычно Киберпонедельник в США следует сразу за "Черной пятницей" – традиционной распродажей в обычных магазинах после дня Благодарения. А всероссийская распродажа – это еще один шанс купить все то, что не удалось приобрести перед Новым годом, а также запастись подарками на Валентинов день (14 февраля), День защитника Отечества (23 февраля) и 8 Марта.

Sputnik Грузия, чтобы помочь вам найти желаемые товары и существенно сэкономить семейный бюджет публикует список магазинов, предлагающих распродажи и скидки.

Киберпонедельник в России

Киберпонедельник в России появился восемь лет назад и в отличии от американского проводится несколько раз в год – организатором всероссийской распродажи является Ассоциация Компаний bнтернет-торговли, объединяющая надежные интернет-магазины.

Распродажи проводятся при поддержке Роспотребнадзора и Почты России, которая дает онлайн-магазинам льготные условия на доставку товаров.

С каждым годом растет и количество участников Киберпонедельника в России, которые предлагают действительно выгодные скидки. В 2021-м в распродаже участие примут более 200 онлайн-магазинов.

Помните, чтобы действительно сэкономить и не стать жертвой мошенников, нужно пользоваться надежными источниками. Поэтому прежде чем делать заказ, проверяйте, где вы покупаете. Можно воспользоваться предложениями популярных сайтов, которые объединяют крупнейшие интернет-магазины России, такие как cybermonday-russia.ru, c-monday.com и kiberponedelnik.com.

Организаторы Киберпонедельника, крупнейшей онлайн-распродажи в России, которая проводится в странах Европы, Азии и Америки выборочно мониторят скидки участников и проверяют их предложения на предмет соответствия законодательству.

Как сэкономить в Киберпонедельник

На Киберпонедельник 2021, который начнется 25 января, интернет-магазины обещают огромные скидки – до 90%. Крупнейшая распродажа года продлиться три дня – начнется 25 января с 00:00 и завершится 27 января в 23:59.

В течение трех дней все желающие смогут приобрести бытовую технику, мебель, книги, игрушки, одежду, косметику, различные услуги и многое другое, по ошеломляющим скидкам. Полный список участников распродажи, предлагающих скидки представлен на этом сайте.

И чтобы не упустить шанс купить в Киберпонедельник желаемые товары по большим скидкам и при этом сэкономить, следует предварительно составить список, так как количество товара в ходе распродажи ограничено. Необходимо также заранее просмотреть сайты на предмет скидок, чтобы купить товар по выгодной цене.

Некоторые участники всероссийской распродажи, для поддержания продаж во время сезонных спадов и привлечения большей аудитории в онлайн, могут продлить акцию до конца месяца, поэтому о сроках действия скидок читайте на официальном сайте магазина.

Проведите Киберпонедельник в России с пользой и удовольствием – купите технику для дома, одежду, гаджеты, инструменты, книги и многое другое, серьезно на этом сэкономив.

Удачного Вам шопинга!

Материал подготовлен на основе открытых источников