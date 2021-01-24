Какой сегодня церковный праздник: 24 января 2021

По православному церковному календарю, 24 января 2021 отмечают день памяти Святого Феодосия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Феодосий Великий

По церковному календарю, 24 января поминают преподобного Феодосия Великого, жившего в V-VI веках, - основоположника общежительных монастырей.

Родился будущий Святой в благочестивой семье в Каппадокии. Стремясь к отшельнической жизни, преподобный поселился в пустынной пещере в Палестине, в которой прожил 30 лет в постоянной молитве и в строгом воздержании. По преданию, в этой пещере ночевали волхвы, прибывшие с востока поклониться родившемуся Спасителю мира.

Постепенно к подвижнику присоединились желавшие жить под его руководством. Когда собравшихся иноков церковь уже не вмещала, преподобный, взяв после молитвы кадило с холодными углями, пошел по пустыне. Первый общежительный монастырь Святой основал на том месте, где угли внезапно разгорелись и воскурился фимиам.

Преподобный при обители устроил странноприимные дома, убежища для престарелых, больницы отдельные для иноков и мирян. По молитвам Святого Феодосия много раз являлось чудо умножения хлебов, необходимых для питания нищих, собравшихся в монастыре.

Святого преследовали за осуждение монофизитского лжеучения Евтихия, поддерживаемого императором Анастасием (491-518). Даром исцеления и других чудотворений, преподобный обладал еще при жизни. Он мирно скончался в 529 году – ему было 105 лет.

Феодосий Антиохийский

По церковному календарю, 24 января поминают преподобного Феодосия Антиохийского.

Родился будущий Святой в богатой и знатной семье. Оставив отчий дом с юных лет, Феодосий вступил на сложный путь подвижничества. Поселившись в маленькой келье на берегу Исского залива в окрестностях города Росс, он носил власяницу и тяжелые железные вериги.

Победив плотские и духовные страсти непрерывными подвигами, он много физически трудился - возделывал огород и плел веревки. Основав на своей родине монастырь, преподобный прививал инокам любовь к телесному труду и к духовным подвигам.

О благочестивой жизни Святого стало известно далеко за пределами монастыря. Его знали и уважали не только христиане, но и язычники. Мореплаватели призывали на помощь "Феодосиева" Бога в часы опасности -случалось, что морские волны укрощались от упоминания только одного имени преподобного. Разбойники также чтили и боялись Святого и просили его молитв.

Преподобный, избегая людской славы, поселился близ селения Маратон, где основал киновию (монастырь общежитского устава). Подвижник мирно скончался в 412-м.

Именины

По церковному календарю, 24 января именины отмечают Владимир, Николай, Михаил, Степан, Терентий, Феодосий и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников