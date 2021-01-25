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Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба

Постные дни в феврале 2021: что можно и нельзя есть по дням

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По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц

С апостольских времен известны однодневные и многодневные посты, установленные православной церковью. Ведь пост - это путь к очищению от грехов и духовному совершенствованию через молитвы и покаяние, воздержание от страстей и пороков, а также самоограничение в пище и развлечениях.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в феврале, а также что можно и нельзя есть по дням.

Постные дни в феврале 2021

Многодневных постов, по церковному календарю, в феврале нет, поэтому поститься верующие будут только по средам и пятницам.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Постные дни в феврале выпадают на 3, 5, 10, 12, 17 и 19 числа. В последнюю неделю февраля - 22-27 февраля 2021 года - постных дней нет. Церковь с этой недели начинает подготовку верующих к Великому посту.

По строгости, в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с маслом (растительным); вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки.

В феврале в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующие в постные дни в феврале могут также есть рыбу и рыбные продукты.

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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