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Метехская церковь

Какой сегодня церковный праздник: 26 января 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (680)
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По православному церковному календарю 26 января 2021 отмечают день памяти Святых Ермила, Стратоника, Иакова и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 26 января поминают мучеников Ермила и Стратоника, пострадавших за веру при императоре Ликинии (307-324).

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Будущие Святые жили в начале IV века – друзья были по происхождению славяне. Ермила, служившего диаконом в городе Сингидоне (Белград), схватили во время преследования христиан и осудили на тюремное заключение.

В темнице мученика подвергали жестоким пыткам, принуждая отречься, но Ермил оставался непреклонным. Стратоник – тайный христианин, служивший тюремным надзирателем, видя мучения друга, не смог удержать слез и выдал себя. После жестоких пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай.

Епископ Низибийский

По церковному календарю 26 января поминают преподобного Иакова, епископа Низибийского.

Родился будущий Святой в знатной семье и получил хорошее образование. Уединение Иаков полюбил с юности. Он долго жил в горах, около города Низибии (на границе Персии и Римской империи). Преподобный все время молился и вел строгую подвижническую жизнь под открытым небом, питаясь древесными плодами, зеленью и одеваясь в козью шкуру.

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Низибийские жители избрали Святого за строгую, благочестивую жизнь своим епископом. Святитель Иаков прославился заботой о православной вере, великими чудесами и даром предвидения. Молитвами епископа Низибия была спасена от нашествия Сапора – царя Персидского.

Святитель Иаков, в числе отцов I Вселенского Собора, был одним из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в Низибии огласительную школу, в которой наставником был он сам. Святой влиял на сердца слушателей своей высокой нравственной жизнью. Святитель мирно скончался примерно в 350 году.

Именины

По церковному календарю 26 января именины отмечают Афанасий, Максим, Никодим, Никифор, Пахом, Петр и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (680)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник


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