Как Святая Нино стала покровительницей Грузии: житие Святой

В Грузии отмечают День Святой Нино – покровительницы страны, особенно торжественно и называют этот праздник "Нинооба"

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Православная церковь поминает Святую равноапостольную Нино – просветительницу Грузии 27 января.

В Грузии отмечают День Святой Нино – покровительницы страны, особенно торжественно и называют этот праздник "Нинооба".

Нинооба в Грузии празднуют дважды в год: 27 января – в день кончины Святой Нино, и 1 июня – в день пришествия святой в Грузию.

В Грузии празднуют день пришествия Святой Нино - Нинооба>>

Sputnik Грузия рассказывает житие Святой Нино и как она стала покровительницей Грузии.

Житие Святой

Родилась будущая покровительница Грузии в семье знатных и благочестивых родителей в Каппадокии (современная Турция) примерно в 280 году. Отец Нино был родственником Святого Георгия, названного Победоносцем, а мать – сестрой Иерусалимского патриарха Ювеналия.

Детство Нино прошло в родном городе Коластры, а юность – в Иерусалиме. Когда девочке исполнилось 12 лет, ее родители, по благословению Иерусалимского Патриарха, посвятили свою жизнь служению Богу, а воспитание юной Нино доверили благочестивой старице Нианфоре.

От старицы, которая занималась духовным воспитанием Нино и рассказывала ей о земной жизни Спасителя и его крестных страданиях, дева узнала, как попал Хитон Господень в далекую языческую страну – Иверию (Грузию). С того дня она стала слезно просить Пресвятую Богородицу удостоить ее поклониться Хитону Господню, который Божья Матерь своими руками связала любимому сыну.

Как-то раз Нино приснилось, что Пресвятая Богородица дает ей крест из виноградной лозы и посылает с проповедью Евангелия в Иверию.

Проснувшись, дева обнаружила этот виноградный крест в своей руке. Перевязав крест своими волосами, Нино пришла к своему дяде – патриарху Ювеналию. Патриарх, услышав рассказ юной девы без колебаний благословил ее на апостольское служение.

Святая Нино отправилась в путь, преодолев множество опасностей и избежав чудом смерти, вступила на землю иверийскую в 319 году. Она полюбила местный народ, изучала его обычаи, язык и проповедовала православие, при этом ее проповеди сопровождались многими знамениями.

На праздник Преображения Господня Святая Нино прибыла в город Мцхета (столица древней Грузии), где праздновали языческие торжества. Во время молитвы Святой поднялся сильный ветер, снесший идолов, которым люди молились и приносили жертвы.

Во Мцхета Святая Нино поселилась в семье бездетного царского садовника. Молитвами Святой жена садовника излечилась от бесплодия и стала первой женщиной, уверовавшей в Христа.

Как Святая стала покровительницей Грузии

Много других чудес совершила Святая Нино. Она вылечила царицу Нану, а через некоторое время исцелила и царя Мириана от слепоты.

Во время охоты, как повествует легенда, тьма неожиданно снизошла на царя Мириана. Царь тщетно просил о помощи своих богов – мрак не рассеялся. Тогда правитель впервые с мольбой обратился к Господу, которого проповедовала Нино, – свет озарил все небо, и государь уверовал во Всевышнего.

Царь Мириан и царица Нана Святое крещение приняли в водах реки Арагви вместе с детьми и родственниками. Христианство в Грузии государственной религией было объявлено в 324-м.

В Грузии первую христианскую церковь построили на месте захоронения Хитона Господня. Согласно летописи, оно было открыто Святой Нино по ее молитвам. Главный собор Грузинской церкви – Светицховели, в честь 12 апостолов Христовых, перестроили в XI веке, где по сей день проходят все главные церковные события, в частности интронизация Католикоса-Патриарха.

Затем Святая Нино в сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона отправилась к верховьям рек Арагви и Иори, где проповедовала Евангелие язычникам-горцам. Многие из них, уверовав в Спасителя, приняли Святое Крещение.

Последний приют

Оттуда Святая Нино направилась в Кахети (Восточная Грузия) и на склоне горы в местечке Бодбе поселилась в шалаше, где жила, молилась и проповедовала. Просветительница крестила местных жителей, в том числе и царицу Кахети Софию (Соджа) вместе с ее двором.

Совершив свое апостольское служение в Грузии, Святая Нино была извещена о близкой кончине свыше и в послании к царю попросила прислать епископа Иоанна, чтобы он приготовил ее в последний путь.

В Бодбе вместе с епископом прибыли царь с духовенством и стали свидетелями многих исцелений, происходивших у смертного одра Святой.

По просьбе учениц Святая рассказала о своем происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный Соломией Уджармской, и лег в основу жития Святой Нино.

Святая Нино преставилась в 335 году, по другим источникам – в 347-м. По желанию покровительницы, ее похоронили в Бодбе, где и сегодня действует женский монастырь Святой равноапостольной Нино.

На северо-востоке от монастыря в ущелье находится источник Святой Нино ("Нинос цкаро") с целебной водой.

В ущелье построены купальня и маленькая церковь во имя ее родителей – Святых Завулона и Сусанны, куда поток паломников не иссякает никогда.

В Грузии имя Нино очень популярно – этим именем называют многих девочек, так как Святая считается небесной покровительницей страны и ее жителей. Святая Нино покровительствует всем, кто крещен этим именем, а также помогает всем, кто просит ее о заступничестве.

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