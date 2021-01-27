Лунный календарь на февраль 2021: благоприятные дни, фазы луны

Лунный календарь - один из древнейших на Земле, основан на смене фаз Луны, которая влияет на все живое

Со временем став настоящим провидцем, лунный календарь помогает людям в планировании и организации жизни.

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В наши дни многие выбирают дни, благоприятные для посевных работ, свадьбы, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и фаз луны.

Sputnik Грузия для тех, кто планирует изменить радикально имидж или жизнь или просто живет по лунному календарю и фазам луны, рассказывает, какие дни в феврале 2021 года благоприятны для стрижки, свадьбы, посевов, ремонта, бизнеса или любой другой деятельности.

Благоприятные дни в феврале

Самые благоприятные дни для свадьбы и венчания в феврале – 12,13 и 22 число. Неблагоприятные: 1, 4, 6, 8-11 и 27 февраля. Остальные дни в феврале для венчания и свадьбы – нейтральны.

Для бизнеса или открытия нового дела благоприятные дни в феврале: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 24 и 25 число. А вот 5, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 23 и 26 февраля крайне нежелательное время для бизнес-деятельности.

Для смены места работы, по лунному календарю, благоприятные дни – 1, 5, 8, 9, 12, 20, 21, 24 февраля, а 2, 6, 7, 10, 11, 13,14, 15, 22, 23 числа от радикальных перемен лучше воздержаться.

Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 15, 16, 18, 20, 25 февраля. Удачны для покупок также 2,3, 8, 9, 17, 19, 21, 22, и 23 февраля. Самые неблагоприятные: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 и 14 февраля - в эти дни от покупок лучше воздержаться.

Для финансовых операций благоприятные дни: 1, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 24, 25, 28 февраля. От проведения любых финансовых операций лучше отказаться 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27 февраля.

Благоприятные дни для новых начинаний в феврале с 15 по 23 число. В эти дни можно смело приступать к реализации планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания с 1 по 11 февраля могут завершиться неудачно.

Для путешествия и поездок, самые благоприятные дни в феврале: 15, 17, 18 и 23 числа. Хорошие дни для начала путешествий также 4, 13, 14, 16, 19, 20 и 21 февраля, а 1, 9, 10, 11, 22, 26, 27 и 28 числа лучше остаться дома.

Для ремонта, уборки и других домашних дел в феврале наиболее благоприятные дни: 1, 10, 12, 14, 20 число. Благоприятны также 4, 5, 7, 9, 17, 19, 24 и 25 февраля. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 13, 15, 22 и 23 февраля.

Благоприятные дни, по лунному календарю, для творчества: 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 февраля, а неблагоприятные – 4, 10, 13, 15, 22 февраля.

Благоприятные дни для отдыха: 1, 6, 11, 14, 17, 18, 20, 21 февраля. Отдыхать категорически противопоказано 4, 5, 7, 12, 13, 15, 24 февраля.

Для занятий научной деятельностью благоприятные дни – 2, 9, 12, 16, 20, 21, 24 февраля, а неблагоприятные – 10, 13, 15, 22, 23 февраля.

Лунный календарь февраля предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм нужно свести до минимума только 11 февраля. В этот день благоприятными будут спокойные прогулки и пассивный отдых, но занятие профессиональным спортом крайне не рекомендуется.

Одиннадцатое февраля также единственный неблагоприятный день как для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями. Поливать и удобрять растения исходя из фазы луны не стоит, так как в этот день они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная в этот день, – это удаление лишних частей растения.

Если вам нужно выпустить пар, помните, что спорить или выяснять отношения в феврале можно только 16 февраля. Любые "разборки" в остальные дни месяца лунный календарь советует отложить на более благоприятный период.

Благоприятные дни для стрижки

Длинные и красивые волосы украшают любую женщину. На рост и качество волос влияют фазы Луны, но, придерживаясь в повседневной жизни рекомендаций лунного календаря стрижек, можно правильно за ними ухаживать и своевременно питать.

По лунному календарю стрижек, благоприятные дни для стрижки волос 3, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 февраля.

По лунному календарю, стрижка на растущую Луну в благоприятные дни, укрепляет корни, улучшает их состояние и способствует росту волос.

На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни, по лунному календарю, укрепит корни волос, но замедлит их рост.

От стрижки, по лунному календарю, лучше воздержаться 5, 12, 13, 14, 16, 22 и 23 февраля. А 10 и 11 числа откажитесь от посещения салона красоты.

Материал подготовлен на основе открытых источников