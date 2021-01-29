Какой сегодня церковный праздник: 29 января 2021

По церковному календарю 29 января отмечают день памяти Святых Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, Леониллы, Неона, Турвона, Иовиллы, Данакта и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
День поклонения веригам Святого Петра
По церковному календарю 29 января отмечают День поклонения честным веригам Святого Петра – одного из первоверховных апостолов и любимых учеников Спасителя. Он первым после сошествия Святого Духа стал распространять и утверждать Христову Церковь.
Вериги апостола Петра – это тюремные кандалы, в которые ученика Христа заковали впервые около 42 года. Во время гонений на Иерусалимскую Церковь Святого Петра заточили в темницу, по приказу иудейского царя Ирода Агриппы, за проповедь о Христе.
"Деяния Святых апостолов" повествуют, что накануне суда над Петром, глубокой ночью, когда стража спала, в темницу проник посланник Божий – ангел, и разбудил ученика Иисуса, он вывел из темницы.
Железные цепи, по легенде, сами упали с рук апостола Петра, который прямо из темницы отправился проповедовать слово Божье в другие страны и не возвращался в Иерусалим.
Апостола Петра во второй раз заковали в цепи в Риме во время правления Нерона. Освобождение к проповеднику на этот раз пришло в виде мученической смерти на кресте.
Ученики апостола Петра сохранили Иерусалимские вериги как христианскую святыню. По легенде, вериги апостола Петра как иерусалимские, так и римские, которыми он был крепко связан, исцеляли от различных заболеваний, а также изгоняли бесов. Многие верующие приходили поклониться веригам, в надежде получить исцеление.
Вериги, которые передавались из поколения в поколение, достались в наследство иерусалимскому патриарху Ювеналию, а он преподнес святыню царице Евдокии – супруге царя Феодосия Младшего.
Евдокия перенесла их из Иерусалима в Константинополь. Одну веригу она принесла в дар храму Святого Петра, расположенному внутри Великого Софийского собора, а другую послала в Рим своей дочери Евдоксии – супруге римского императора в 439 году.
Храм имени апостола Петра Евдоксия построила на Эксквилинском холме, где положила подаренную матерью веригу Святого вместе с другими, в которые апостол Петр был закован перед смертью.
Церковный праздник, посвященный веригам апостола Петра, возник в Риме. Цепи апостола Петра с давних времен по традиции выносили на поклонение народу 29 января (16 января по старому стилю).
В V веке появилось предание, что храм стоит на месте тюрьмы в Риме, где апостола Петра заковали "в узы".
Честные вериги апостола Петра по сей день хранятся в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (Святой Петр в оковах) в Риме.
Святые мученики
По церковному календарю 29 января поминают мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, их бабушку Леониллу и с ними Неона, Турвона и Иовиллу, пострадавших в Галлии (по другой версии в Каппадокии), во время правления Марка Аврелия (161-180) во II веке.
Леониллу в преклонных годах крестил Святой Поликарп, епископ Смирнский. Затем она обратила в истинную веру своих трех внуков. Братья, воспылав любовью к Господу, разбили идолов и обвиняли язычников в безумии.
Призвав Леониллу на место казни, язычники велели ей уговорить внуков отречься, но Святая, подойдя к ним, похвалила их за мужество и твердое исповедание веры. Тогда мучеников бросили в огонь, но он им не повредил.
После пыток и смерти внуков, казнили и Святую Леониллу. Вместе с ней казнили Святую Иовиллу. Увидев непоколебимую веру мучеников она исповедала себя христианкой.
Подвиг братьев-мучеников воодушевил Святых Неона и Турвона. Они открыто исповедали Христа и окончили жизнь мученически.
Данакт Иллирийский
По церковному календарю 29 января поминают мученика Данакта Иллирийского, жившего во II веке.
Служил будущий Святой чтецом при церкви в местечке Авлон (Македония). Данакта во время нашествия неверных схватили воины, когда он хотел скрыться вместе с церковными сосудами. За отказ поклониться идолу, мученика зарубили мечом.
Именины
По церковному календарю 29 января именины отмечают Иван, Максим и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников