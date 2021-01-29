Какой сегодня церковный праздник: 29 января 2021

По православному церковному календарю 29 января 2021 отмечают День поклонения честным веригам Святого и Всехвального апостола Петра

По церковному календарю 29 января отмечают день памяти Святых Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, Леониллы, Неона, Турвона, Иовиллы, Данакта и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

День поклонения веригам Святого Петра

По церковному календарю 29 января отмечают День поклонения честным веригам Святого Петра – одного из первоверховных апостолов и любимых учеников Спасителя. Он первым после сошествия Святого Духа стал распространять и утверждать Христову Церковь.

Вериги апостола Петра – это тюремные кандалы, в которые ученика Христа заковали впервые около 42 года. Во время гонений на Иерусалимскую Церковь Святого Петра заточили в темницу, по приказу иудейского царя Ирода Агриппы, за проповедь о Христе.

"Деяния Святых апостолов" повествуют, что накануне суда над Петром, глубокой ночью, когда стража спала, в темницу проник посланник Божий – ангел, и разбудил ученика Иисуса, он вывел из темницы.

Железные цепи, по легенде, сами упали с рук апостола Петра, который прямо из темницы отправился проповедовать слово Божье в другие страны и не возвращался в Иерусалим.

Апостола Петра во второй раз заковали в цепи в Риме во время правления Нерона. Освобождение к проповеднику на этот раз пришло в виде мученической смерти на кресте.

Ученики апостола Петра сохранили Иерусалимские вериги как христианскую святыню. По легенде, вериги апостола Петра как иерусалимские, так и римские, которыми он был крепко связан, исцеляли от различных заболеваний, а также изгоняли бесов. Многие верующие приходили поклониться веригам, в надежде получить исцеление.

Вериги, которые передавались из поколения в поколение, достались в наследство иерусалимскому патриарху Ювеналию, а он преподнес святыню царице Евдокии – супруге царя Феодосия Младшего.

Евдокия перенесла их из Иерусалима в Константинополь. Одну веригу она принесла в дар храму Святого Петра, расположенному внутри Великого Софийского собора, а другую послала в Рим своей дочери Евдоксии – супруге римского императора в 439 году.

Храм имени апостола Петра Евдоксия построила на Эксквилинском холме, где положила подаренную матерью веригу Святого вместе с другими, в которые апостол Петр был закован перед смертью.

Церковный праздник, посвященный веригам апостола Петра, возник в Риме. Цепи апостола Петра с давних времен по традиции выносили на поклонение народу 29 января (16 января по старому стилю).

В V веке появилось предание, что храм стоит на месте тюрьмы в Риме, где апостола Петра заковали "в узы".

Честные вериги апостола Петра по сей день хранятся в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (Святой Петр в оковах) в Риме.

Святые мученики

По церковному календарю 29 января поминают мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, их бабушку Леониллу и с ними Неона, Турвона и Иовиллу, пострадавших в Галлии (по другой версии в Каппадокии), во время правления Марка Аврелия (161-180) во II веке.

Леониллу в преклонных годах крестил Святой Поликарп, епископ Смирнский. Затем она обратила в истинную веру своих трех внуков. Братья, воспылав любовью к Господу, разбили идолов и обвиняли язычников в безумии.

Призвав Леониллу на место казни, язычники велели ей уговорить внуков отречься, но Святая, подойдя к ним, похвалила их за мужество и твердое исповедание веры. Тогда мучеников бросили в огонь, но он им не повредил.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

После пыток и смерти внуков, казнили и Святую Леониллу. Вместе с ней казнили Святую Иовиллу. Увидев непоколебимую веру мучеников она исповедала себя христианкой.

Подвиг братьев-мучеников воодушевил Святых Неона и Турвона. Они открыто исповедали Христа и окончили жизнь мученически.

Данакт Иллирийский

По церковному календарю 29 января поминают мученика Данакта Иллирийского, жившего во II веке.

Служил будущий Святой чтецом при церкви в местечке Авлон (Македония). Данакта во время нашествия неверных схватили воины, когда он хотел скрыться вместе с церковными сосудами. За отказ поклониться идолу, мученика зарубили мечом.

Именины

По церковному календарю 29 января именины отмечают Иван, Максим и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников