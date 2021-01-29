Сурб Саркис 2021: гадание в праздник всех влюбленных

"Сурб Саркис" или День Святого Саркиса – покровителя молодых и влюбленных, в 2021 году армяне по всему миру отпразднуют 30 января

У праздника нет постоянной даты в календаре – "Сурб Саркис" ежегодно отмечают за 63 дня до Пасхи.

В праздник Армянская апостольская церковь поминает полководца Саркиса, принявшего в 363 году мученическую смерть за Спасителя.

Молодежь на протяжении веков с нетерпением ждет наступления праздника, чтобы с помощью гадания в "Сурб Саркис" узнать свое будущее.

Официально день покровителя влюбленных отмечают с 2007 года – распоряжением Католикоса всех армян Гарегина II праздник, посвященный Святому Саркису, провозглашен Днем благословения молодых.

В "Сурб Саркис" во всех армянских церквях служат праздничную литургию, а после богослужения проводят обряд благословления молодых.

Саркис – один из самых почитаемых и любимых Святых в народе. В честь покровителя влюбленных возведено множество храмов как в самой Армении, так и в странах, где живут армянские диаспоры.

Sputnik Грузия рассказывает житие Святого Саркиса, а также о том, какие гадания проводят в праздник всех влюбленных.

Житие Святого Саркиса

Будущий Святой родился в городе Кесарии Каппадокийской – он жил в IV веке и служил при императоре Константине Великом. По преданию, Саркис прославился не только как полководец, но и как христианский проповедник. С согласия императора в городах, которые находились под господством римской империи, Саркис распространял христианство, разрушая капища.

С приходом к власти Юлиана Отступника и начала преследования христиан, Саркис покидает империю вместе с сыном Мартиросом и ищет убежища в Армении. Полководец, по совету армянского царя Тирана, соглашается служить шаху Шапуху, который требует, чтобы он стал огнепоклонником.

Отказ мужественного военачальника обрекает его на верную смерть. Вместе со Святым Саркисом казнили его сына и преданных ему 14 воинов. Мощи мученика покоятся с V века в Армении в селе Карпи (Уши) близ Аштарака. В дальнейшем там была построена церковь имени блаженного. В Армению мощи Святого доставил создатель армянской письменности – Месроп Маштоц.

Покровитель влюбленных

Святого Саркиса считают покровителем всех влюбленных, что подтверждается многочисленными романтическими преданиями и легендами.

Одна из легенд повествует, как Святой Саркис помог спасти любовь Ашугу Гарибу. Бедный юноша полюбил дочь богача Шах-Санаме. Девушка отвечала юноше взаимностью, но отец хотел выдать свою дочь за богатого.

Несчастный юноша решил отправиться в дальние края, чтобы заработать там честным трудом состояние. Но перед тем как отправится в путь, он заручился клятвой возлюбленной, что та его будет ждать семь лет. По уговору, девушка могла выйти замуж за другого, если возлюбленный опоздает хотя бы на один день.

Трудясь семь лет без устали, Ашуг Гариб сумел накопить состояние. Но обратный путь был полон трудностей и испытаний. И когда юноша понял, что не успевает вернуться вовремя к любимой, стал просить Святого Саркиса о помощи. Вняв мольбам влюбленного, Святой домчал его в одно мгновение на своем белоснежном быстром скакуне к Шах-Санаме. Увидев свершившееся чудо и преданную любовь молодых, отец девы благословил их союз.

Не менее романтичное предание повествует о том, как однажды выдающийся военачальник Саркис и его 39 доблестных воинов после победного возвращения с очередной битвы пировали во дворце правителя. Правитель, когда захмелевшие воины заснули, приказал убить их 40 девушкам. Но одна из них, очарованная прекрасным лицом спящего Саркиса, поцеловала его, вместо того чтобы убить.

Проснувшись и осознав произошедшее, Саркис молниеносно оседлал своего быстроходного белого скакуна и, вызвав ураган, скрылся из города, взял с собой влюбленную девушку. Так любовь спасла ему жизнь.

Традиции и гадания

Гадание в праздник влюбленных проводят с древних времен. С помощью гадания можно узнать, с кем суждено создать семью. Поэтому накануне праздника "Сурб Саркис" пекут особую соленую лепешку. Девушки едят эти лепешки вечером, после этого ничего не пьют и не кушают в ожидании увидеть во сне жениха, который даст им напиться. Гадание популярно и среди юношей.

В ночь на праздник проводят гадание и на исполнение желания. Для этого поднос с мукой из жареной пшеницы ставят на крыше или на балконе в ожидании, что конь Святого Саркиса оставит на нем след от копыта.

По преданию, покровитель влюбленных пролетает в ночь на праздник с ангелами над домами. И если конь Святого оставит след от копыта в подносе с мукой, то желание загадавшего исполнится в этом году обязательно.

© Sputnik / STRINGER Празднование Сурб Саркис в столице Грузии

"Сурб Саркис" в Тбилиси, начинают праздновать накануне праздника с паломничества к часовне в честь Святого. Верующие с ликом Святого Саркиса и хоругвями под предводительством духовных отцов направляются из церкви Сурб Эчмиадзин к часовне покровителя влюбленных, расположенной в районе Харпух (в старом городе). Шествие в 2021-м начнется 29 января в 15:00.

Помолившись у руин старой часовни, процессия паломников направляется к Кафедральной церкви Сурб Геворг (Святого Георгия), расположенной на Майдане, где в 17:00 пройдет богослужение, обряд благословения молодежи и раздача соленых лепешек.

© Sputnik / STRINGER Празднование Сурб Саркис в столице Грузии

Праздничная литургия в честь Святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов пройдет 30 января в 11:00 в церкви Сурб Геворг. С учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, и во время шествия должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Молодежь отмечает праздник особенно весело, в надежде заручиться поддержкой Святого Саркиса – помощника влюбленных. В "Сурб Саркис" все желают друг другу счастья и любви, а влюбленные дарят друг другу в праздник символичные подарки.

Материал подготовлен на основе открытых источников