Какой сегодня церковный праздник: 30 января 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот Святой и почему он упоминается в церковном календаре.

Антоний Великий

По церковному календарю 30 января поминают преподобного Антония Великого – основателя отшельнического монашества.

Родился будущий Святой в благородной и богатой семье примерно в 250 году в Египте. Родители воспитали Антония в христианской вере. К 18 годом, лишившись родителей, он остался с сестрой, которая была на его попечении.

Как-то Антоний, размышляя об апостолах, которые оставив все последовали за Господом, вошел в церковь и услышал слова из Евангелия: "Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной".

Эти слова, сказанные как бы лично Антонию, поразили его. Отказавшись вскоре от наследства он поручил сестру христианским девственницам, а сам поселился уединенно, чтобы служить только Господу.

Двадцать лет преподобный жил отшельником, затем некоторые из его друзей, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться рядом с ним. Несмотря на то, что Святой Антоний подвергал себя величайшим лишениям, на нем не было следов изнурения и небесный мир, царствовавший в его душе, отражался на лице.

Вскоре спокойный, сдержанный и приветливый старец стал для многих отцом и наставником. Святой Антоний каких-либо определенных правил для монашеской жизни своим ученикам не давал. Он просто внушал им преданность Божьей воле, укоренял в них благочестивое настроение, постоянный труд, молитву и отрешение от всего земного.

Со временем Святой в поисках уединения отправился в пустыню, расположенную близ берегов Красного моря. Поселившись на дикой высокой горе, он обработал небольшое поле, чтобы никому не нужно было приходить к нему и приносить хлеба. Но и здесь преподобный не смог скрыться от искавших его молитв и наставлений.

Когда Святой Антоний, проживший в пустыне около 70 лет, подумал, что он старше всех здесь, Господь открыл ему, что один отшельник гораздо раньше него поселился в этой пустыне.

Антоний пошел в глубь пустыни и нашел пещеру Святого Павла. Старцы обнялись и долго беседовали, а ворон принес им обоим хлеба.

Святой Павел сообщил преподобному Антонию о приближении своей смерти и завещал его похоронить. Преподобный скончался во время молитвы, стоя на коленях. Ему было 113 лет. Святой Антоний видел, как его душа восходила к Богу в окружении ангелов, пророков и апостолов.

Два льва прибежав из пустыни, вырыли когтями могилу. Преподобный Антоний похоронил старца, завернув в мантию святителя Афанасия и ушел в свой монастырь.

Преподобный Антоний, прозванный Великим за свои подвиги, мирно скончался в 356 году. Ему было 105 лет.

Именины

По церковному календарю 30 января именины отмечают Антонина, Антон, Виктор, Иван, Георгий, Павел и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников